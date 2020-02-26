В Украине 26 февраля станет Днем сопротивления оккупации Крыма

В Украине 26 февраля будет отмечаться День сопротивления оккупации Автономной республики Крым и города Севастополя. О намерении подписать соответствующий указ заявил президент Украины Владимир Зеленский во вторник, 26 февраля, на открытии форума Age of Crimea 2020 в Киеве. Шесть лет назад в этот день в Симферополе состоялось самое большое собрание в поддержку целостности и единства Украины, пояснил президент.

По словам Зеленского, возвращение Крыма в состав Украины - это не только его цель как главы государства, но и позиция гражданина. Мировое сообщество поддерживает Украину в борьбе за возвращение Крыма, и "мы знаем, что этот день обязательно наступит", отметил Зеленский.

Политические преследования в Крыму

Министр по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Оксана Коляда на форуме сообщила, что в Крыму по политическим и религиозным мотивам преследуется не менее 90 человек, и их число растет. Кроме того, в 2019 году зафиксировано 86 обысков, 157 задержаний и 194 допроса по политическим и религиозным мотивам. Правозащитникам известны также 335 случаев ареста, 33 приговора в отношении политзаключенных, более 250 случаев продления сроков содержания под стражей и более 570 случаев нарушения прав на справедливый суд.

Глава МИД Украины - за ужесточение санкций против РФ

Между тем глава МИД Украины Вадим Пристайко на брифинге в Киеве выступил за ужесточение санкций против России, введенных за аннексию Крыма и в связи с конфликтом в Донбассе. Пристайко назвал штрафные меры в случае с РФ "единственным способом урегулировать вооруженный конфликт мирными политико-дипломатическими методами".

"Международное политическое и экономическое давление на агрессора должно стать еще более действенным, последовательным, интенсивным и неотвратимым, - уверен министр. - Действенные санкции, безусловно, стоят дорого. Однако война и дискредитация основных положений и принципов международного права дороже".

В Госдуме РФ решениеЗеленского назвали "пиар-ходом"

Глава комитета Госдумы РФ по международным делам Леонид Слуцкий назвал учреждение Дня сопротивления оккупации Крыма и Севастополя "акцией популизма на фоне недавнего падения рейтинга партии "Слуга народа". "Такой своеобразный яркий пиар-ход, рассчитанный, вероятнее всего, также на получение похвалы и одобрения со стороны западных кураторов Киева", - приводит слова Слуцкого агентство "Интерфакс".