В Ухане зафиксирован первый с начала апреля случай заражения коронавирусом

Во всей провинции сейчас только один подтвержденный случай - в Ухане. Напомним, представитель Национальной комиссии по вопросам здравоохранения Хубэя Ми Фэн в конце апреля сообщил, что в Ухане не осталось пациентов с коронавирусом. Он отметил, что 14 апреля выписали последнего пациента, ранее находившегося в тяжелом состоянии. Этот пациент также стал последним вылечившимся не только в Ухане, но и во всей провинции.
18 марта в городе впервые не выявили ни одного случая заражения. Власти КНР не включают в общую статистику по COVID-19 пациентов, у которых тесты на нуклеиновую вирусную кислоту положительные, но нет симптомов, и переквалифицируют их в подтвержденные, только когда проявляются клинические признаки. Были ли изначально симптомы у нового выявленного пациента в Ухане, не уточняется.
Всего в материковом Китае за истекшие сутки были зарегистрированы 14 подтвержденных случаев заражения COVID-19, выявлены еще 20 бессимптомных больных коронавирусной инфекцией, говорится на сайте Госкомздрава КНР.
Из новых подтвержденных случаев 12 выявлены внутри страны (провинции Цзилинь - 11, Хубэй - один), еще два связаны с заражением за границей (Шанхай). Из 20 бессимптомных случаев "импортирован" один, остальные обнаружены внутри страны.
В провинции Цзилинь коронавирус нашли у 11 жителей города Шулань, являющихся членами одной семьи. Они заразились от женщины, у которой коронавирус был подтвержден 7 мая.
За сутки в Китае не зафиксировано ни одного летального исхода, связанного с коронавирусом.
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