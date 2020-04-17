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Власти Уханя, который считается эпицентром распространения коронавируса, уточнили количество инфицированных и скончавшихся во время эпидемии.По новым данным, которые приводит агентство "Синьхуа", в городе число скончавшихся во время эпидемии увеличилось на 1 290 человек и составило 3 869. Число случаев заражения выросло на 325 - до 50 333. Таким образом, всего в Китае с начала эпидемии в декабре умерли 4 632 человека с коронавирусом, зарегистрировано 82 692 случаев заболевания.
В Ухане "обнаружили" еще около полутора тысяч умерших от коронавируса
© Zuma Press / Scanpix

Изменения данных вызваны, в частности, тем, что система здравоохранения в разгар эпидемии была перегружена, и многие пациенты умерли до проведения теста на коронавирус. Врачи на пике эпидемии были заняты спасением пациентов, что приводило к запоздалым, пропущенным и ошибочным сообщениям, а самих пациентов лечили в многочисленных медучреждениях разного подчинения, в том числе частных, что усложнило сбор данных. К тому же зарегистрированная информация о некоторых умерших пациентах была неполной, в отчетах были повторения и ошибки.

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В начале апреля в Белый дом США поступил доклад американского разведывательного сообщества, из которого следует, что Китай занижал реальные данные о распространении вспышки коронавируса в стране. Ранее Дональд Трамп напрямую обвинил власти Китая в утаивании информации, что способствовало возникновению пандемии COVID-19. "Мир платит очень большую цену за то, что они сделали", - отметил американский президент.

Накануне Fox News сообщила, что первый заразившийся коронавирусной инфекцией работал в одной из лабораторий Уханя, а сам вирус возник в лаборатории, но не в качестве биологического оружия, а как результат попыток Китая превзойти США в наработках по обнаружению вирусов и борьбе с ними. Эту ситуацию назвали "самым дорогостоящим правительственным сокрытием всех времен".

Fox News указывает, что на рынке морепродуктов, который изначально называли эпицентром заболевания, никогда не продавались летучие мыши, а возложение ответственности на рынок за распространения инфекции было необходимо, чтобы замаскировать вину лаборатории. При этом Китай "на 100 процентов" скрыл или изменил данные о заражении коронавируса: врачи и журналисты, предупреждавшие о развитии вируса, "исчезли". Кроме того, Китай быстро прекратил поездки из Уханя в другие страны, но не прекратил международные рейсы. А Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) якобы с самого начала помогала Китаю в сокрытии следов. В китайском МИД заявили, что эти обвинения безосновательны, а представители ВОЗ неоднократно подчеркивали, что вирус не был выведен в лаборатории.

NEWSru.com
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