С 3 по 15 июня на территории Латвии пройдут организованные США учения сухопутных и воздушных сил Saber Strike. Эти учения пройдут также на территории Эстонии и Польши.
В Латвии в них примут участие более 3000 военнослужащих из 13 стран НАТО. Учения развернутся на Адажском полигоне и в нескольких краях, рассказал сегодня журналистам начальник управления военных учений Объединенного штаба Национальных вооруженных сил (НВС) Гунар Грикманис.
Также в учениях будут задействованы боевые самолеты и вертолеты США, беспилотники, бронетехника, артиллерия и минометы.
Одновременно с Saber Strike будут проходить организованные силами США в Европе учения Swift Response - в Латвии, Литве и Польше. В этих учениях будет использован воздушный десант для тренировки способностей к реагированию. В Латвии из американских самолетов планируется за три раза высадить примерно 800 десантников.
Учения НВС "Намейс 2018" предусмотрены с 20 августа по 2 сентября на всей территории Латвии. В них примут участие военнослужащие, земессарги и резервисты, служащие МВД и представители вооруженных сил союзников.
В целом во всех трех учениях примут участие примерно 3000 иностранных солдат, не считая 1000 солдат батальона НАТО в Латвии.
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