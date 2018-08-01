Тела россиян были обнаружены утром во вторник сотрудниками Миссии ООН по стабилизации в ЦАР (МИНЮСКА) в нескольких километрах к северу от Сибю. Власти считают, что убийство могло быть делом рук повстанцев "Селека".

Журналист Орхан Джемаль, режиссер Александр Расторгуев и оператор Кирилл Радченко находились в Центральной Африке ради съемок фильма о российских наемниках из ЧВК "Вагнер" для "Центра управления расследованиями" Михаила Ходорковского.

По предварительным данным, 30 июля автомобиль с россиянами был обстрелян на блокпосту, когда они ехали на встречу с консультантом из миссии ООН. Власти ЦАР заявляли, что россиян похитили "примерно десять человек в тюрбанах, говоривших по-арабски".

Одной из версий нападения называется ограбление — у российских журналистов были с собой крупная сумма наличных и дорогостоящая съемочная техника.