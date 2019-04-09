Отмечается, что заключенных стали размещать в комнате для посещений, а также содержать по несколько человек в одиночных камерах.

Сотрудники тюрем выразили опасения, что в дальнейшем ситуация ухудшится, так как в стране были ужесточены наказания за ряд нарушений.