В Швеции отметили рекордную нехватку мест в тюрьмах, сообщает ТАСС. На прошедшей неделе 17 из 45 пенитенциарных учреждений не смогли больше принимать заключенных.
© Scanpix

Отмечается, что заключенных стали размещать в комнате для посещений, а также содержать по несколько человек в одиночных камерах.

Сотрудники тюрем выразили опасения, что в дальнейшем ситуация ухудшится, так как в стране были ужесточены наказания за ряд нарушений.

NEWSru.com
Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
Статьи по теме:

МИД РФ вовремя не выслал из Швеции дипломата, который "курировал" обвиняемого в шпионаже (3)

Шведские СМИ назвали имя сотрудника посольства России...

Глава ЦБ Литвы: скандалы с возможным отмыванием денег не должны вынудить уйти банки Швеции (27)

Председатель правления Центробанка Литвы (ЦБ) Витас...

В Швецию вызвали российского посла из-за дела о шпионаже (3)

МИД Швеции в среду вызвал российского посла Виктора...

В мире

Эрдоган назвал покупку у РФ С-400 "суверенным правом" Турции

Президент Турции подтвердил намерение купить у России...

Бразилия и США пытаются вызвать раскол в армии Венесуэлы (4)

Президент Бразилии Жаир Болсонару заявил, что работает...

В тюрьмах Швеции закончились места (2)

В Швеции отметили рекордную нехватку мест в тюрьмах,...

Китайская девочка упала с 26-го этажа небоскреба, а затем поднялась и ушла (4)

В Китае шестилетняя девочка выпала из окна квартиры на...

Зеленский отверг предложенную Порошенко дату дебатов (6)

Действующий президент Украины предложил провести...

TOP новостей

Висагинский мебельный комбинат изнутри: работают роботы, но людей не увольняют (44)

На мебельном комбинате Visagino linijа слышен шум работающей...

Сквернялис снова "поддел" Грибаускайте: на этот раз из-за женщин в министерстве (18)

Премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис сказал, что в...

Прокуратура просит задержать Шидлаускаса на 20 дней, Насырова – на 2 месяца (2)

Во вторник в рамках расследования дела о торговле...

ГИК Литвы: в президентских выборах в Литве будут участвовать 9 кандидатов (5)

В предстоящих президентских выборах в Литве будут...

Декларации еще не подали 181 600 самозанятых жителей Литвы (10)

Доходы от индивидуальной деятельности за 2018 год...