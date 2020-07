Неизвестные злоумышленники в среду, 15 июля, взломали аккаунты в соцсети Twitter известных пользователей, опубликовав на их страницах одинаковые сообщения с призывом переводить биткоины. В публикациях говорилось, что отправителям вернут криптовалюту в двойном размере. Сообщения появились на страницах основателя компании SpaceX Илона Маска, сооснователя концерна Microsoft Билла Гейтса, экс-президента США Барака Обамы, рэпера Канье Уэста, а также в официальных аккаунтах компаний Apple и Uber.

Записи были удалены вскоре после публикации, но, как сообщает редактор издания The Verge Том Уоррен, мошенникам удалось получить более 104 тысяч долларов. Издание Business Insider связалось с пресс-секретарем Билла Гейтса, тот подтвердил, что твит был опубликован не Гейтсом.

В компании Twitter заявили, что им известно об "инцидентах, затронувших аккаунты" в соцсети. "Мы проводим расследование и предпринимаем шаги, чтобы это исправить. Об обновлениях сообщим всем в ближайшее время", - говорится в ее сообщении.

We are aware of a security incident impacting accounts on Twitter. We are investigating and taking steps to fix it. We will update everyone shortly.