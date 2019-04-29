Покончивший самоубийством - один из двух предполагаемых агентов из Объединенных Арабских Эмиратов, задержанных в Турции. Турецкие власти проверяли их и на причастность к убийству Джамаля Хашогги.
Turkijos policija
© Reuters / Scanpix

В турецкой тюрьме покончил жизнь самоубийством предполагаемый шпион из Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ), который одно время проходил в Турции по делу об убийстве известного саудовского журналиста Джамаля Хашогги. Арестант был обнаружен мертвым в своей камере в тюрьме для особо опасных преступников под Стамбулом, сообщило Анатолийское информационное агентство в понедельник, 29 апреля. Представитель МВД Турции подтвердил это сообщение.

Покончивший с собой гражданин ОАЭ был задержан в Турции вместе с другим гражданином этой страны по подозрению в шпионаже на Эмираты. Власти Турции проверяли этих лиц и на возможную причастность к убийству Хашогги, однако позднее задержанных официально обвинили в военном и политическом шпионаже на ОАЭ.

Убийство Джамаля Хашогги

Колумнист американской газеты The Washington Post Джамаль Хашогги был убит в октябре во время посещения генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле. Подозрения в том, что к этому преступлению может быть причастен наследный принц Саудовской Аравии Сальман, не устранены до сих пор. Дело об убийстве Хашогги сильно подорвало международную репутацию Саудовской Аравии, а также ее отношения с Турцией.

Отношения Турции с ОАЭ также остаются напряженными. Два государства резко расходятся по целому ряду политических вопросов, в том числе об отношении к исламистской группировке "Братья мусульмане". Турция поддерживают эту группировку, в то время как Эмираты, Саудовская Аравия и Египет подвергают ее репрессиям. Турция и ОЭС находятся по разные стороны баррикад и в конфликте вокруг Ливии.

Deutsche Welle
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В турецкой тюрьме покончил с собой предполагаемый шпион из ОАЭ

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