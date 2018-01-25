24 января ракеты, выпущенные из сирийского курдского анклава Африн, попали на территорию турецкой пограничной провинции Килис, уточняет турецкое издание Hürriyet.

По словам губернатора Килиса Мехмета Текинарслана, было выпущено две ракеты, передает Reuters. Одна поразила мечеть Чалык в центральном Килисе, там были ранены восемь человек, двое раненых находятся в критическом состоянии.

Еще пятеро получили ранения в другом месте, вторая ракета попала в жилой дом в 100 метрах от мечети. Их жизни ничего не угрожает. Все пострадавшие госпитализированы.

Ракеты были выпущены, как предполагается, отрядами "Сил народной самообороны" (СНС) — боевым крылом Высшего курдского совета. Пострадавшая мечеть находится примерно в шести километрах от сирийской границы, уточняет Daily Sabah.

Турция заявила, что начнет операцию против сирийских курдов после того, как в середине января международная антитеррористическая коалиция во главе с США, проводящая на Ближнем Востоке операцию "Непоколебимая решимость" против ИГ*, объявила, что намерена создать "пограничную службу безопасности Сирии" численностью 30 тысяч, в которую войдут бойцы преимущественно курдской коалиции "Силы демократической Сирии".

Анкара выступила с резким осуждением этой инициативы, приведя свои вооруженные силы на границе с Сирией в повышенную боеготовность. 16 января армия Турции перебросила не менее 10 танков к границе с Сирией и начала обстрелы Африна. После начала обстрелов Африна Россия начала выводить из города военнослужащих и наблюдателей.

Турецкая операция "Оливковая ветвь" против Африн длится пятый день, до этого несколько ракет попали в пограничные города Килис и Рейханлы на юге Турции. 20 января в Рейханлы погиб гражданин Сирии и были ранены 46 человек, всего по городу было выпущено 11 ракет. По данным Reuters, еще пять были ранены, когда ракеты попали в Килис.

Сразу после нападения ВС Турции нанесли ответный удар, установив местоположение двух объектов, откуда были выпущены ракеты, и уничтожили их.

Турецкие СМИ сообщили об уничтожении по меньшей мере 260 "террористов" за время всей операции. Утверждается, что уничтоженные боевики состояли в рядах запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана (РКК), а также партии "Демократический союз" (ДС) и отрядах "Сил народной самообороны" (СНС), которые Анкара считает сирийскими ответвлениями РКК. Курды опровергли статистику потерь, понесенных турками.

В районе города Африн проживают порядка 1,5 млн сирийских курдов.