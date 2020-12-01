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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в понедельник объявил об ужесточении ограничительных мер для борьбы с распространением коронавируса, сообщает агентство "Анадолу".
В Турции запретили выходить на улицу в выходные и ввели комендантский час по будням
© AP / Scanpix

Новые меры, которые начинают действовать со вторника, включают комендантский час по всей территории страны по будням - с 21:00 до 5:00 по местному времени. Ограничения также вводят запрет на выход на улицу на выходных - с 21:00 вечера пятницы до 5:00 утра понедельника.

Эрдоган также сообщил, что в рамках новой серии мер молодым людям до 20 лет и пожилым людям старше 65 лет запрещено пользоваться общественным транспортом. Ресторанам разрешено работать только на доставку. Для посещения торговых центров нужно будет оформлять специальный пропуск.

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До этого в Турции действовал комендантский час только по выходным. Однако заболеваемость коронавирусом в стране, несмотря на принятые меры, продолжала расти, отмечает "Интерфакс".

С начала пандемии COVID-19 в Турции зафиксировали более 600 тыс. случаев заболевания коронавирусом. Более 13,5 тыс. человек скончались.

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