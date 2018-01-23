В Турции задержаны десятки человек по подозрению в пропаганде терроризма

В ночь на вторник была проведена спецоперация в провинциях Измир, Ван, Мерсин, Муш.
В числе задержанных - политики прокурдской Партии демократии народов (ПДН), заявил представитель этой партии Айхан Бильген. По его данным, в отношении вице-председателя ПДН Надира Йылдырыма выпущен ордер на арест.
По данным турецкой газеты Cumhuriyet, за последние два дня задержаны не менее пяти журналистов.
Задержанные публиковали в Twitter посты о военной операции "Оливковая ветвь"в районе сирийского города Африн. Анкара обвиняет их в пропаганде терроризма и поддержке в соцсетях курдских "Отрядов народной самообороны" (YPG).
Власти Турции считают эту группировку сирийским ответвлением Курдской рабочей партии, признанной в этой стране террористической организацией.
Прокуратура в Стамбуле начала расследование в отношении 57 человек в связи с их постами в Twitter, сообщает AFP.
Накануне сообщалось о задержании по подозрению в пропаганде терроризма 24 человек в юго-восточных турецких провинциях Диярбакыр и Мардин. Также 22 января президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предупредил, что Турция намерена довести до конца операцию "Оливковая ветвь" на севере Турции, направленную против YPG. "Мы не отступим ни на шаг", заявил он.
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