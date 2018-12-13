В Турции в железнодорожной катастрофе пострадали десятки людей

В столице Турции Анкаре в результате крупной железнодорожной катастрофы пострадали десятки людей. Сообщается о как минимум четырех погибших и 43 раненых.
Согласно сообщениям СМИ, скоростной поезд, следовавший из Анкары в город Конья в центральной части Турции, утром в четверг, 13 декабря, сошел с рельсов на окраине столицы возле станции "Марсандиз" и врезался в опору путепровода.
Часть путепровода рухнула на два вагона. На видеокадрах видны покореженные вагоны и спасатели, отчаянно пытающиеся вызволить людей, зажатых металлическими обломками перехода.
Причины крушения поезда неизвестны. Пока не ясно также, с какой скоростью двигался состав.
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