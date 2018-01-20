Автобус вез учащихся на экскурсию из Анкары в Бурсу и врезался в деревья, растущие около дороги. "Раненые доставлены в больницы, их состояние опасений не вызывает. Прокуратура начала расследование, водители задержаны", — цитирует Чакаджака агентство Anadolu.
По информации газеты Hurriyet, в автобусе находилась группа школьников, которые направлялись на горнолыжный курорт Улудаг на время школьных каникул. Некоторых из них сопровождали родители.
Причина схода с трассы уточняется. По данным СМИ, причиной аварии могло стать выбежавшее на дорогу животное.
Накануне в Турции из-за сильных снегопадов и гололеда в ряде регионов страны произошли три крупные аварии с участием автобусов, в результате шесть человек погибли и 78 получили ранения. Все погибшие — жертвы ДТП в провинции Муш, где автобус съехал с трассы и перевернулся.
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