Лайнер компании Pegasus совершал рейс Анкара - Трабзон. При посадке в ночь на воскресенье что-то пошло не так: судя по фото, Boeing 737-800 поехал вбок, к морю, где замер на обрыве в нескольких метрах от воды.
По предварительным данным, никто из пассажиров или членов экипажа не пострадал. Спасательные расчеты аэропорта провели превентивное тушение и эвакуировали пассажиров и экипаж.
Причины ЧП выясняются.
Число поздних переселенцев в Германии продолжает расти
В 2017 году в Германию приехали более семи тысяч...
Французская компания отзывает детское питание из 83 стран из-за сальмонеллы (1)
Более 12 миллионов упаковок сухого молока для детского...
В Турции самолет чуть не скатился в море при посадке (4)
Самолет турецкой авиакомпании Pegasus Airlines чуть не...
Действующий президент Чехии Земан лидирует после первого тура выборов (3)
Действующий президент Чехии Милош Земан не смог...
После протестов в Тунисе правительство выделяет деньги на помощь бедным
На помощь нуждающимся власти Туниса выделят более 170...
TOP новостей
Работникам в Литве платят 1700 евро "на бумаге": проблема – не налоги (79)
Компания Philip Morris Lietuva купила в Литве фабрику больше 20...
Минимальная часовая плата в Литве: что за нее можно купить (12)
Вместе с минимальной зарплатой с 1 января 2018 года в...
Как жители и специалисты оценивают действующие две недели ограничения (45)
Это второе воскресенье, когда после 15 ч. в Литве не...
Эмигрант возмущен: в Литве нас хотят оставить без наличных (19)
Вернувшийся на праздники из Норвегии в Клайпеду...