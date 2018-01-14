Самолет турецкой авиакомпании Pegasus Airlines чуть не скатился в море при посадке, выкатившись за пределы полосы. На борту было 162 человека. Аэропорт Трабзона, где произошло ЧП, возобновил работу, передает Anadolu.
© AFP / Scanpix

Лайнер компании Pegasus совершал рейс Анкара - Трабзон. При посадке в ночь на воскресенье что-то пошло не так: судя по фото, Boeing 737-800 поехал вбок, к морю, где замер на обрыве в нескольких метрах от воды.

По предварительным данным, никто из пассажиров или членов экипажа не пострадал. Спасательные расчеты аэропорта провели превентивное тушение и эвакуировали пассажиров и экипаж.

Причины ЧП выясняются.

NEWSru.com
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