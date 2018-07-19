В Турции прекратил действовать режим чрезвычайного положения

За время действия режима ЧП были арестованы и задержаны более 230 000 человек по подозрению к причастности к госперевороту, уволены более 120 000 госслужащих, а также закрыты более 150 СМИ, более 1400 НКО и 15 университетов.
Окончание режима ЧМ произошло менее чем через месяц после переизбрания президента Реджепа Тайипа Эрдогана на новый срок, которое формально завершило переход Турции к президентской форме правления. Отныне Эрдоган сможет выпускать декреты, имеющие силу законов, назначать членов правительства и судей.
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