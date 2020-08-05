В Турции после открытия границ с Россией зафиксировали резкое увеличение случаев коронавируса

По его словам, власти недооценили эпидемиологические риски на турецких курортах и в период празднования Курбан-байрама, и Турция должна приложить силы, чтобы не допустить дальнейшего роста числа заражений. За сутки в Турции обнаружено 1083 случая заражения (днем ранее - 995). При этом 18 человек погибли, а 994 выздоровели.

С 1 августа Россия возобновила международное авиасообщение с Турцией, Великобританией, Танзанией, Абхазией. С 10 августа регулярные и чартерные рейсы начнут летать на курорты Антальи, Бодрума и Даламана.

Сообщалось, что по прилету пассажиров ждет обязательная проверка температуры. Если она окажется повышенной, придется пройти ПЦР-тест, результаты которого будут готовы в течение двух часов. При положительном тесте пациентов отправят либо на лечение в госпитале, либо на обсервацию в отеле.

Несмотря на достаточно строгие санитарные меры, которые были анонсированы российскими властями и самими авиакомпаниями, пассажиры никаких неудобств во время рейсов не отмечают. Более того, может сложиться впечатление, что ответственность за здоровье туристов в условиях пандемии полностью переложена на их плечи, пишет портал Tourdom.

Одна из туристок подробно описала в Facebook свой опыт возвращения в Москву из турецкой Аланьи. Так, на рейсе Pegasus из Газипаши в Стамбул из всех требований для пассажиров обязательным оказалось лишь ношение медицинских масок: термометрия, по словам путешественницы, не проводилась, социальное дистанцирование не соблюдалось.

"В Стамбуле хотели пройти тест на ковид - отказали. Сказали, что делают его минимум 6 часов, цена 220 лир, и получать надо бумажкой в руки", - пояснила автор поста. Далее она вылетела бортом "Победы" в Москву. Температуру после прилета у нее не измеряли, а главной проблемой было быстро заполнить анкеты. О необходимости сдать в России тест на COVID-19 в течение 72 часов, который больше всего сейчас пугает туристов, пассажирам никто не сообщил.

При этом Роспотребнадзор строго регламентирует порядок возвращения туристов на родину после поездки за рубеж. При регистрации на рейс пассажирам необходимо заполнить специальную форму на сайте Госуслуг, а затем в течение трех дней загрузить в нее результаты тестирования на коронавирус. В случае неисполнения данных требований граждан будут штрафовать на 15-40 тысяч рублей по части 2 статьи 6.3 КоАП РФ "Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения".

С 15 августа Россия возобновит авиасообщение со Швейцарией по рейсу Москва-Женева-Москва. При этом в Швейцарии уточнили, что речь идет не о туризме: посетить страну могут только ее граждане, обладатели вида на жительство и лица, "испытывающие абсолютную необходимость". Кроме того, Россию включили в обновленный список стран, гражданам которых разрешен въезд в Черногорию без дополнительных условий.

По прогнозам экспертов, следующими доступными для россиян государствами могут стать ОАЭ, Мальдивы, Южная Корея, Хорватия и Мальта. При этом руководитель комитета по внутреннему туризму Ассоциации туроператоров России (АТОР) Илья Уманский ранее сообщал, что россияне предпочитают отдыхать на отечественных курортах, поскольку рисков от коронавируса в России меньше, чем за рубежом.

До этого Турция, Египет, Куба, Доминикана, Мексика, Мальдивы, Хорватия и Арабские Эмираты заявили, что готовы принять туристов "на необременительных условиях", однако при въезде в большую часть стран им потребуется предоставить справки об отсутствии коронавируса, а при пересечении границы они будут подвергаться термометрии. В некоторых государствах, включая те же ОАЭ, обязательным требованием является скачивание приложения, которое будет отслеживать местонахождение туриста.