Известно, что подозреваемому были предъявлены обвинения в "причастности к организации умышленного убийства". Личность чиновника не раскрывается, сообщается лишь, что он гражданин Турции с инициалами Х. К.
В четверг был задержан и отправлен под стражу уроженец Турции с инициалами В. К. А . Утверждалось, что он связан с движением проповедника Фетхуллаха Гюлена, которого в Турции обвиняют в попытке государственного переворота, которая произошла в июле 2016 года.
Он также был обвинен в соучастии в убийстве посла. При этом местные СМИ сообщали, что фигурант "сыграл ключевую роль в убийстве".
Посол РФ в Турции Андрей Карлов был убит 19 декабря 2016 года во время выступления на открытии в Анкаре фотовыставки. Застреливший его 22-летний сотрудник полиции Мевлют Алтынташ был ликвидирован местными силами безопасности.
В ноябре по делу об убийстве российского посла был задержан бывший президент Guru Media Broadcasting Group, продюсер государственного телеканала TRT Avaz Айреддин Айдынбаш. А в декабре арестовали организатора выставки, на которой убили Карлова, Мустафу Тимура Озкана.
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