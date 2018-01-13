Известно, что подозреваемому были предъявлены обвинения в "причастности к организации умышленного убийства". Личность чиновника не раскрывается, сообщается лишь, что он гражданин Турции с инициалами Х. К.

В четверг был задержан и отправлен под стражу уроженец Турции с инициалами В. К. А . Утверждалось, что он связан с движением проповедника Фетхуллаха Гюлена, которого в Турции обвиняют в попытке государственного переворота, которая произошла в июле 2016 года.

Он также был обвинен в соучастии в убийстве посла. При этом местные СМИ сообщали, что фигурант "сыграл ключевую роль в убийстве".

Посол РФ в Турции Андрей Карлов был убит 19 декабря 2016 года во время выступления на открытии в Анкаре фотовыставки. Застреливший его 22-летний сотрудник полиции Мевлют Алтынташ был ликвидирован местными силами безопасности.

В ноябре по делу об убийстве российского посла был задержан бывший президент Guru Media Broadcasting Group, продюсер государственного телеканала TRT Avaz Айреддин Айдынбаш. А в декабре арестовали организатора выставки, на которой убили Карлова, Мустафу Тимура Озкана.