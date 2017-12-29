В Турции по делу об убийстве российского посла Андрея Карлова, который был застрелен во время выступления в Анкаре в декабре прошлого года, был арестован организатор выставки Мустафа Тимур Озкан. Об этом сообщает турецкое издание Yeni Safak.
Turkijoje nušautas Rusijos Ambasadorius Andrejus Karlovas
© AP/Scanpix

По информации журналистов, прокуратура выдвинула против Озкана обвинения в причастности к подготовке преднамеренного убийства. После этого суд Анкары принял решение об аресте организатора выставки, во время которой полицейский Мевлют Алтынташ и застрелил российского дипломата.

В конце ноября стало известно о задержании бывшего президента Guru Media Broadcasting Group, а ныне продюсера государственного телеканала TRT Avaz Айреддина Айдынбаша по делу об убийстве Карлова.

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По информации СМИ, несколько лет назад Айдынбаш подозревался турецкой полицией в связях с FETO — Террористической организацией фетхуллахистов, основателем которой является оппозиционер Фетхуллах Гюлен, проживающий в США. Правоохранители установили, что Айдынбаш в течение 2012-2013 годов контактировал с одним из членов FETO, который числится в бегах.

Посол РФ в Турции Андрей Карлов был убит 19 декабря 2016 года во время выступления на открытии в Анкаре фотовыставки. Застреливший его 22-летний сотрудник полиции Мевлют Алтынташ был ликвидирован местными силами безопасности. Согласно выводам следователей, убийца Карлова контактировал с пятью людьми, которые числятся в составе FETO.

По данным правоохранителей, люди, помогавшие стрелку попасть в школу полиции, были членами FETO, и сам Алтынташ также состоял в этой организации.

В начале ноября стало известно, что неизвестный удалил все сообщения из электронной почты Алтынташа. Вход в электронный почтовый ящик на сервисе Gmail был совершен с компьютера в студенческом общежитии Северного Кипра. Следователи тогда отмечали, что сообщения, вероятно, получится восстановить. Турецкие следователи также полагают, что удалить письма Алтынташа мог его наставник из FETO.

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