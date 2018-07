В Турции пассажирский поезд сошел с рельсов: 24 погибших

Поезд следовал из города Капикуле на границе с Болгарией в Стамбул. По предварительным данным, причиной аварии стали плохие погодные условия.

Как передает телеканал NTV, из-за проливных дождей насыпь, на которой проложены железнодорожные пути, оказалась размыта.

Телеканал CNN Turk, в свою очередь, сообщает, что причиной крушения мог стать обвалившийся из-за погоды мост.

Всего в поезде находилось около 360 человек. С рельсов сошли шесть вагонов.

Multiple injuries and fatalities reported after train comes off the rails in northwestern Tekirdağ province https://t.co/YMnC0GWzIY pic.twitter.com/pcXlL6Vlwb— DAILY SABAH (@DailySabah) July 8, 2018