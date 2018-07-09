В Турции пассажирский поезд сошел с рельсов: 24 погибших

Поезд следовал из города Капикуле на границе с Болгарией в Стамбул. По предварительным данным, причиной аварии стали плохие погодные условия.
Как передает телеканал NTV, из-за проливных дождей насыпь, на которой проложены железнодорожные пути, оказалась размыта.
Телеканал CNN Turk, в свою очередь, сообщает, что причиной крушения мог стать обвалившийся из-за погоды мост.
Всего в поезде находилось около 360 человек. С рельсов сошли шесть вагонов.
Multiple injuries and fatalities reported after train comes off the rails in northwestern Tekirdağ province https://t.co/YMnC0GWzIY pic.twitter.com/pcXlL6Vlwb— DAILY SABAH (@DailySabah) July 8, 2018
На кадрах с места аварии видны вертолеты спасательных служб и большое количество карет скорой помощи.
При этом, по данным NTV, подъезд автомобильного транспорта к месту катастрофы сильно затруднен из-за бездорожья.
Мэрия близлежащего города Чорлу, куда доставляются раненые, призвала граждан сдавать кровь для помощи раненым.
Passenger train derails in northwest Turkey https://t.co/rxIbR2pwpI pic.twitter.com/yqhKMQf66d— ANADOLU AGENCY (ENG) (@anadoluagency) July 8, 2018
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил соболезнование родственникам погибших.
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