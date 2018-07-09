В Турции пассажирский поезд сошел с рельсов: 24 погибших

Двадцать четыре человека погибли в результате схода с рельсов нескольких вагонов пассажирского поезда на северо-западе Турции.
Per tragišką traukinio avariją Turkijoje žuvo 10 žmonių
© Reuters / Scanpix

Поезд следовал из города Капикуле на границе с Болгарией в Стамбул. По предварительным данным, причиной аварии стали плохие погодные условия.

Как передает телеканал NTV, из-за проливных дождей насыпь, на которой проложены железнодорожные пути, оказалась размыта.

Телеканал CNN Turk, в свою очередь, сообщает, что причиной крушения мог стать обвалившийся из-за погоды мост.

Всего в поезде находилось около 360 человек. С рельсов сошли шесть вагонов.

На кадрах с места аварии видны вертолеты спасательных служб и большое количество карет скорой помощи.

При этом, по данным NTV, подъезд автомобильного транспорта к месту катастрофы сильно затруднен из-за бездорожья.

Мэрия близлежащего города Чорлу, куда доставляются раненые, призвала граждан сдавать кровь для помощи раненым.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил соболезнование родственникам погибших.

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