Спецоперация проходила в одной из стамбульских типографий. Полицейские нашли в здании потайной проход в стене за электронной панелью.
В комнате печатались фальшивые доллары, там же лежали пачки фальшивых денег номиналом 50 и 100 долларов, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DHA.
В общей сложности полиция изъяла 271 150 000 фальшивых американских долларов. По данным турецкой полиции, эта сумма является рекордной в истории страны. По факту изготовления фальшивых долларов задержали шесть человек.
В Турции "накрыли" крупнейшую типографию фальшивых купюр — на 270 млн долларов
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