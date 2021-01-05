Принцип действия устройства под названием Diagnovir основывается не на репликации образцов, а на оптических свойствах, сообщается на сайте Билькентского университета.

Для тестирования используют образец из слизистой оболочки ротовой полости, далее его смешивают со специальным раствором и помещают в прибор. Если образец меняет цвет свечения, это означает наличие вируса. Во время доклинических исследований прибор показал 99-процентную эффективность в выявлении коронавируса, говорится в сообщении, которое цитирует РИА "Новости".

Ранее корейские ученые разработали технологию ПЦР-тестирования, которая позволяет точно диагностировать Covid-19 менее чем за 20 минут непосредственно на месте. Точность такого диагностирования не уступает традиционному методу ОТ-ПЦР. Новая технология использует для обнаружения вирусной РНК тот же основной принцип, что и стандартный метод, но скорость анализа значительно увеличена за счет использования гибридных наноматериалов, а миниатюрный размер компонентов обеспечивает портативность прибора.

А весной прошлого года американские ученые нашли способ выявить Covid-19 с помощью фитнес-браслетов, показатели с которых помогли выявить отклонения от индивидуальных норм, выражающиеся в уровне активности или частоты пульса в состоянии покоя, а также изменения диапазона сна. Как указывали ученые, учет данных показателей вместе с жалобами пациентов помог значительно упростить выявление зараженных Covid-19 по сравнению с моделью, учитывавшей исключительно симптоматику, а также определить заболевание в бессимптомной форме и на ранней стадии.