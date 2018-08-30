В Турции грузовик врезался в автобус с российскими туристами, пострадали 13 человек

Авария произошла ранним утром в 5:20 29 августа, пишет газета Milliyet. В автобус с 25 туристами, ехавшими из Белека в аэропорт, на одной из дорог в районе Серик врезался грузовик. В результате автобус упал в небольшой водный канал.

На место аварии прибыли спасатели, пожарные и медики, пострадавших доставили в больницы Антальи. Начато расследование инцидента.

Информацию о ДТП подтвердил РИА "Новости" представитель генконсульства России в Анталье. "Они развезены по близлежащим больницам. Наш сотрудник выехал на место. Мы на связи со страховыми компаниями и жандармерией. Уточняем причины аварии и состояние пострадавших", - сообщил собеседник агентства.

На фотографиях, опубликованных в интернете, видно, что грузовик получил большие повреждения. Его водитель также пострадал и госпитализирован, сообщает Ntv.com.tr.

Вначале турецкие СМИ сообщали об 11 пострадавших, немногим позднее Ростуризм уточнил, что ранены 13 человек. Однако трое из них получили лишь незначительными ушибы царапины. Предполагается, что уже сегодня все пострадавшие будут выписаны из больниц и вылетят в Россию.

Год назад в Турции произошла похожая авария с российскими туристами: 21 августа 2017 года на трассе Кемер-Белек перевернулся туристический автобус. В результате ДТП пострадали 11 граждан России. Одна россиянка повредила руку, остальные отделались незначительными травмами.

28 мая того же года перевернулся микроавтобус, перевозивший российских туристов из Каппадокии в Аланью. Предположительно, водитель не справился с управлением из-за ливня. Тогда пострадали три человека, тяжело раненных не было.