В Турции грузовик с мигрантами упал с моста: 22 погибших

Грузовик, направляийся из города Айдын в Измир, пробил барьер на мосту и с 20-метровой высоты упал в оросительный канал в западной провинции Измир.

Гражданство жертв пока не известно. Местные власти также сообщили о 13 пострадавших. Причины аварии устанавливаются.

Турция является основным транзитным пунктом для мигрантов, едущих из Сирии и других стран Ближнего Востока, а также из стран, расположенных дальше на восток и в Африке.

Напомним, 13 октября 11 человек погибли в результате столкновения фургона с грузовиком близ греческого города Кавала. Считается, что все они были мигрантами.