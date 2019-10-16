В Турции арестованы 24 человека за критику военной операции Эрдогана в Сирии

Операцию "Источник мира" в Северной Сирии Турция начала 9 октября. В основном она проводится в районах, которые контролируют курды: турецкие власти считают несколько курдских партий и объединений террористическими организациями. Одновременно с военной операцией Турция начала расследования в отношении сотен людей, включая курдских законодателей, сообщает Reuters.
Турция захватила город Рас-эль-Айн на северо-востоке Сирии
Кроме наземной операции, Анкара также наносит по курдским подразделениям удары с воздуха. Сирийский центр мониторинга прав человека заявил о гибели с начала наступления не менее 70 мирных жителей, среди них – 21 ребенка. Около 300 тысяч человек, по данным организации, покинули свои дома.
Действия турецких властей в Сирии осудили Евросоюз и Лига арабских государств. США, Канада, Франция, Германия, Великобритания и другие страны ЕС перестали поставлять Анкаре вооружение.
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