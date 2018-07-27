Экс-сотрудник полиции обвиняется в "членстве в террористической организации". Власти в Анкаре считают движение проповедника Гюлена ответственным за убийство Андрея Карлова.
Rusijos ambasadoriaus palaikai grįžo į Maskvą
© AFI nuotr.

В ходе расследования совершенного более полутора лет назад убийства посла РФ в Турции Андрея Карлова арестован очередной подозреваемый. Об этом в четверг, 26 июля, сообщило турецкое агентство Anadolu.

Статьи по теме:
В Турции по подозрению в причастности к убийству Карлова арестовали бывшего чиновника
В Турции по делу об убийстве посла РФ арестован организатор фотовыставки

Бывшему полицейскому вменяется в вину "членство в террористической организации". По данным следствия, он имел связи с движением исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена, считающегося в Турции террористической группировкой.

В общей сложности арестованы восемь человек

Нападение на Андрея Карлова произошло 19 декабря 2016 года во время его выступления на открытии выставки "Россия глазами турок", организованной совместными усилиями посольства России в Анкаре и муниципалитета столичного района Чанкая. Российский посол скончался от полученных ранений. Стрелявший в дипломата 22-летний Мерт Алтынташ был убит в ходе полицейской операции.

По версии следствия, нападавший был связан с оппозиционным проповедником Гюленом и знал его лично. В настоящее время, по данным Anadolu, в предварительном заключении находятся восемь подозреваемых в подготовке убийства российского посла.

Фетхуллах Гюлен проживает в эмиграции в США и неоднократно отрицал свою причастность к убийству Андрея Карлова. Вскоре после нападения в Анкаре Гюлен резко его осудил, заявив о "чудовищном теракте". Он призвал турецкие власти тщательно расследовать произошедшее, "установить личности тех, кто помогал исполнителю, и принять меры, чтобы подобные атаки не повторялись в будущем". Кроме того, турецкие власти обвиняют Гюлена в организации путча в июле 2016 года и пытаются добиться от Вашингтона его экстрадиции.

Deutsche Welle
Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
Статьи по теме:

Назначен новый посол России в Турции (1)

Владимир Путин назначил на должность посла в Турции...

В Турции задержали россиянку по делу об убийстве посла Карлова (8)

В рамках расследования убийства посла РФ в Турции...

Убийство посла России в Турции: как продвигается расследование? (13)

В четверг суд в Анкаре решил заключить под стражу двух...

В мире

Россия стягивает артиллерию и танки в Донбасс (1)

Российские вооруженные формирования свезли танки и...

Премьер-министр Армении объяснил важность присутствия в стране российских пограничников

Армения не намерена отказываться от российских...

Президент Эквадора: Ассанжу в конечном итоге придется покинуть посольство страны в Лондоне (1)

Президент Эквадора Ленин Морено заявил, что...

Дело Бутиной показывает: путинская разведка - не КГБ дедовских времен (5)

Арестованная в США "российский агент" Мария Бутина...

США планируют атаковать в августе ядерные объекты в Иране (14)

США могут нанести удар по Ирану уже в августе, и помочь...

TOP новостей

Эмигрантка: Литва - рай для тех, кто зарабатывает хотя бы 800 евро (21)

Эмигрантка Йовита Заляските-Шлягер провела в Литве 1,5...

Налог на автомобили в Литве – только начало: подорожает дизельное топливо, ограничат регистрацию авто (49)

Дорогое дизельное топливо, ограничение регистрации...

Greičio matuoklis

Лихачей в Литве ждут перемены - быстро едешь, быстро и штраф получишь (6)

Правительство Литвы одобрило предложение...

Кризис в Вильнюсе: компании по вывозу мусора расторгают соглашения, услуга подорожает (2)

Вильнюсской мэрии вероятно придется реформировать...

Мэр защищает решение отправить детей из Литвы в Россию: это - раздувание проблемы "Не испугаюсь скалящего зубы ночного волка" (73)

Самоуправление Плунгеского района снова оказалась в...