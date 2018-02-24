По данным представителя таможни Хашема Заннеда, направлявшийся в Камерун корабль Ural зашел в порт Сфакса из-за поломки. Произошло это 15 февраля. Контролеры обнаружили на борту 24 незарегистрированных контейнера. Военные, обследовавшие груз, посчитали, что это оборудование для создания военного лагеря: в контейнерах нашли бронеавтомобили, БМП, бульдозеры, медицинскую технику, электрогенераторы, военную униформу, рации и оборудование для спутниковой связи.

По данным властей, судно вызвало подозрения из-за странного маршрута, который вовсе не был направлен в сторону Камеруна. На маршрут "Урала" обращало внимание отраслевое издание "Морской бюллетень".

"Очень странным является маршрут судна, вышедшего из Новороссийска назначением на Камерун. Какие-то проблемы возникли у него в Ионическом море 9 февраля, но судно пересекло малым ходом почти все Ионическое море - само по себе странно, потому что ему с портом назначения в Камеруне в Ионическом море нечего было вообще делать. Дальше - интереснее. Судно резко повернуло на юг и подошло к ливийскому побережью, где опять призадумалось и некоторое время курсировало на малых скоростях. Затем оно проследовало к Триполи, там опять задумалось, пока наконец 13 февраля не легло на окончательный курс к Сфаксу", - написал создатель ресурса Михаил Войтенко.

По его данным, 20 февраля на борт судна, которое принадлежит турецкой компании, пытались попасть сотрудники посольства РФ в Тунисе, но их не пустили. При этом национальная принадлежность задержанных членов экипажа не уточняется.

Турецкое издание Deniz Haber уточняет, что судно принадлежит компании Kalyoncu Group.