В Тунисе задержали судно с грузом оружия из России: Ural под флагом Панамы вышел из Новороссийска. Силовики обнаружили на борту контейнеры с военной транспортной техникой, передает итальянское Agenzia Nova. Силовики считают, что предназначалось оружие незаконным вооруженным формированиям, и теперь делом занимается антитеррористическое подразделение Минюста.
© Vida Press

По данным представителя таможни Хашема Заннеда, направлявшийся в Камерун корабль Ural зашел в порт Сфакса из-за поломки. Произошло это 15 февраля. Контролеры обнаружили на борту 24 незарегистрированных контейнера. Военные, обследовавшие груз, посчитали, что это оборудование для создания военного лагеря: в контейнерах нашли бронеавтомобили, БМП, бульдозеры, медицинскую технику, электрогенераторы, военную униформу, рации и оборудование для спутниковой связи.

По данным властей, судно вызвало подозрения из-за странного маршрута, который вовсе не был направлен в сторону Камеруна. На маршрут "Урала" обращало внимание отраслевое издание "Морской бюллетень".

"Очень странным является маршрут судна, вышедшего из Новороссийска назначением на Камерун. Какие-то проблемы возникли у него в Ионическом море 9 февраля, но судно пересекло малым ходом почти все Ионическое море - само по себе странно, потому что ему с портом назначения в Камеруне в Ионическом море нечего было вообще делать. Дальше - интереснее. Судно резко повернуло на юг и подошло к ливийскому побережью, где опять призадумалось и некоторое время курсировало на малых скоростях. Затем оно проследовало к Триполи, там опять задумалось, пока наконец 13 февраля не легло на окончательный курс к Сфаксу", - написал создатель ресурса Михаил Войтенко.

По его данным, 20 февраля на борт судна, которое принадлежит турецкой компании, пытались попасть сотрудники посольства РФ в Тунисе, но их не пустили. При этом национальная принадлежность задержанных членов экипажа не уточняется.

Турецкое издание Deniz Haber уточняет, что судно принадлежит компании Kalyoncu Group.

NEWSru.com
Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии

В мире

В Эстонии прошел военный парад по случаю 100-летия независимости (8)

Командующий Силами обороны генерал Террас заявил, что...

В Брюсселе за кражу задержали брата одного из парижских террористов

В Брюсселе арестован Мохамед Абдеслам, старший брат...

В Тунисе задержали судно с грузом оружия из России (32)

В Тунисе задержали судно с грузом оружия из России: Ural...

СМИ: Аргентинский "кокаин" доставили в Москву на самолете главы Совбеза Патрушева (37)

В СМИ появляются подробности спецоперации по...

Анкара обвинила США в подрыве мирного процесса на Ближнем Востоке (1)

Турецкий МИД отреагировал на готовность администрации...

TOP новостей

Potvynis Rusnėje Potvynis Rusnėje Potvynis Rusnėje

Такого наводнения жители еще не видели: это кошмар (34)

"Такого, чтобы наводнение так долго держалось, еще не...

Самый холодный день февраля еще впереди (2)

Несмотря на то, что календарная зима в Литве подходит к...

Рейтинг политиков: популярность некоторых ничто не меняет (127)

Президент Литвы Даля Грибаускайте , мэр Каунаса...

Реакция диспетчера на зов о помощи потрясла звонивших (26)

Женщина, которая решила помочь лежавшему в мороз на...

Новейший опрос: на вершине рейтинга – две партии (21)

Рейтинг партии социал-демократов на данный момент...