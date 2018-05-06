В Тунисе в воскресенье, 6 мая, проходят первые за последние 7 лет местные выборы. В органы власти баллотируются свыше 57 тысяч кандидатов, включенные в общей сложности более чем в 2000 списков. Многие из политиков выдвинули свои кандидатуры впервые, при этом около 49 процентов кандидатов - женщины.
Для обеспечения безопасности задействованы около 60 тысяч полицейских и солдат. Накануне президент Туниса Бежи Каид ас-Себси в обращении к согражданам назвал день голосования историческим и призвал их прийти на избирательные участки.
С тех пор, как в 2011 году в Тунисе был свергнут глава государства Зин аль-Абидин Бен Али, в стране проходили только парламентские и президентские выборы. Коммунальные выборы четырежды переносили из-за проблем с логистикой и политических противоречий. Свержение Бен Али произошло в ходе "арабской весны" - волны демонстраций и восстаний, прокатившейся по странам Ближнего Востока и Северной Африки в 2010-2011 годах.
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