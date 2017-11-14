"Карта перерисовываться не будет", поскольку "такой же способ оформления карт используется газетой для всех спорных территорий", объяснил он. Нечепуренко привел в пример Голанские высоты, которые оспариваются Израилем и Сирией, и Кашмир, который оспаривается Индией и Пакистаном.

Пресс-секретарь The New York Times Даниэль Родес Ха накануне сказала "РБК - Украина", что вопрос рассматривается. Нечепуренко сегодня прибавил, что в газете, "скорее всего", никаких дополнительных заявлений по этому вопросу делать не будут. Сам он не имеет отношения к опубликованной карте, и с ним ее не согласовывали.

Фрагмент карты, на которой полуостров был окрашен в тот же цвет, что и территория России, и подписан как спорная территория, использовался в опубликованном 11 ноября материале Нила Макфаркуара и Ивана Нечепуренко "В путинском мосту в Крым будет больше символизма, чем движения по нему" о истории, перспективах и проблемах строительства моста через Керченский пролив.

Официальный представитель Министерства иностранных дел Украины Марьяна Беца в своем Twitter пообещала связаться с редакцией издания из-за этой карты. "Крым не "спорная" территория, а оккупированная территория Украины. Оккупант известен - РФ. Ошибки должны быть исправлены", - написала она.

Крым присоединился к России в ходе стремительно организованного референдума, который прошел 16 марта 2014 года. За присоединение проголосовали более 96% участников плебисцита.

По его результатам полуостров оказался в составе России - в марте 2014 года российский президент Владимир Путин подписал указ о создании Крымского федерального округа. Присоединение Крыма к России заняло меньше недели, если вести отсчет с 17 марта, когда по итогам проведенного на полуострове референдума Путин подписал указ "О признании Республики Крым".

Украина и многие страны Запада считают произошедшее аннексией полуострова. 100 стран проголосовали 27 марта 2014 года за резолюцию ООН о территориальной целостности Украины, против проголосовали Армения, Белоруссия, Боливия, Венесуэла, Зимбабве, Куба, Никарагуа, Сирия и Судан.