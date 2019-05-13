В Тель-Авиве официально открылась неделя "Евровидения"

На площади перед театром "Габима" состоялась церемония "Оранжевый ковер", в которой приняли участие делегации всех стран, участвующих в конкурсе. Церемонию вела Ноа Тишби при участии четырех конферансье самого конкурса Эреза Таля, Бар Рафаэли, Аси Азара и Луси Айюб.

Одновременно с этим на набережной Тель-Авива, на месте бывшего "Дельфинариума", открылась "деревня Евровидения".

По данным мэрии Тель-Авива, в воскресенье, 12 мая, в первый день работы "Деревню "Евровидения", разбитую в парке на побережье Средиземного моря, посетили 25 тысяч человек.

"Деревня" находится в парке Чарльза Клора, а также на месте, где раньше располагался "Дельфинариум".

В "Деревне" установлено несколько сцен, на которых в течение всей недели будут проводиться концерты и выступления, а рядом находятся палатки с едой.

В фестивале еды участвуют многие известные тель-авивские шеф-повара и рестораны.