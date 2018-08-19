В Тегеране считают, что США опять хотят устроить государственный переворот в Иране

"65 лет назад США свергли избранное народом демократическое правительство Мосаддыка, восстановив диктатуру и закрепостив иранцев на последующие 25 лет. Теперь "группа действий" по Ирану мечтает сделать то же самое посредством давления, дезинформации и демагогии. Это никогда не повторится", - написал Зариф в своем Twitter.

В минувший четверг Госсекретарь США Майк Помпео назначил Брайана Хука спецпредставителем по Ирану и поручил ему руководство соответствующей инициативной группой.

По его словам, группа будет вести "планирование, пересмотр и согласование всех аспектов деятельности госдепартамента, связанной с Ираном".