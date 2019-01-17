Дом получил повреждения. Жителей подъезда, в котором произошло ЧП, эвакуировали. Пострадавших доставили в больницы. Один из них — четырехлетний мальчик, госпитализированный в очень тяжелом состоянии, — позднее скончался в реанимационном отделении "Клиники Имеди".
Шестеро пострадавших детей находятся в клинике Иашвили, их состояние не вызывает серьезных опасений, сообщил министр здравоохранения Грузии Давид Сергеенко журналистам. Еще один пострадавший, получивший легкие повреждения, находится в клинике Гудушаури, добавил министр.
Министерство внутренних дел Грузии прорабатывает все возможные версии произошедшего, заявил первый заместитель главы этого ведомства Кахабер Сабанадзе журналистам. Ранее жители пострадавшего дома рассказали журналистам, что с самого утра в нем ощущался запах газа, в связи с чем жильцы вызвали представителей газораспределительной компании "КазТрансГаз-Тбилиси", которые не нашли утечки, передает "Интерфакс". По данным грузинских СМИ, в упомянутой компании подтвердили, что специалисты выезжали на вызов, однако от других комментариев пока воздерживаются.
Вице-мэр грузинской столицы Ираклий Бенделиани сообщил, что дом серьезно пострадал в результате взрыва, и в настоящее время эксперты устанавливают возможность дальнейшего проживания в нем людей. "Все жильцы корпуса эвакуированы и мэрия окажет им всевозможную помощь, предоставив в случае необходимости временное жилье в гостиницах", — добавил заместитель градоначальника.
В связи с трагедией в Тбилиси 17 января в стране объявлено днем траура. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе, передает Грузия Online. В четверг на всех административных зданиях на территории страны и зарубежных дипломатических представительствах Грузии будут приспущены государственные флаги.
Напомним, в самом конце прошлого года и в начале этого два похожих ЧП случилось в России. 31 декабря 2018 года в результате взрыва обрушился подъезд жилого дома в городе Магнитогорске Челябинской области. Погибли 39 человек. Основная версия ЧП — взрыв бытового газа, но она вызывает сомнения. В соцсетях и СМИ муссируют версию теракта и приводят доводы в ее пользу.
14 января взрыв прогремел в девятиэтажном доме в городе Шахты Ростовской области. Жертвами стали пять человек. Приоритетная версия ЧП — взрыв в результате утечки бытового газа.
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