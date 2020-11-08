Перед началом митинга в Тбилиси оппозиционные партии со своими сторонниками устроили шествие из разных точек Тбилиси к зданию парламента. Митинг пока проходит без каких-либо инцидентов. На демонстрации ожидается видеообращение экс-президента Грузии Михаила Саакашвили.
Из-за большого количества митингующих городским властям пришлось перекрыть проспект Руставели, где расположен парламент. У здания законодательного органа усилены наряды полиции. Акция протеста также проходит в Батуми возле драматического театра.
Лидеры оппозиции, выступившие на митинге, утверждали, что власти тотально сфальсифицировали результаты выборов, поэтому кандидаты в депутаты от оппозиции отказываются получать мандаты и требуют назначения новых выборов.
"Наш протест завершится, когда власти выполнят наше требование о назначении новых парламентских выборов", - заявил на митинге один из лидеров оппозиционной партии "Единое национальное движение" Григол Вашадзе.
Согласно предварительным итогам выборов, правящая партия "Грузинская мечта" по пропорциональным спискам получила 48% голосов избирателей, а восемь оппозиционных партий, преодолевших проходной барьер в парламент - 52% голосов, однако выборы проводились и в 30 одномандатных мажоритарных округах и в 14 из них правящая партия уже победила в первом туре, а в 16 мажоритарных округах 21 ноября будет проводиться второй тур.
"Грузинская мечта" с учетом мажоритарных мандатов получает в парламенте большинство и может формировать новое правительство.
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