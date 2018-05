На днях из-за передозировки т.н. "клубными наркотиками" погибли четыре подростка. В ночь на субботу сотни полицейских ворвались на территорию популярных ночных клубов Bassiani и Cafe Gallery в центре Тбилиси. Позднее МВД объяснило необходимость спецоперации тем, что в этих клубах распространяются наркотики. По словам посетителей, сотрудники МВД действовали очень жестко: заламывали гостям руки, отнимали личные вещи и мобильные телефоны, требуя при этом покинуть помещения, передает "Грузия Онлайн".

Чтобы опротестовать действия МВД, у обоих клубов - на проспектах Церетели и Руставели - собрались сотни людей. Время от времени ситуация обострялась. Между участниками стихийной акции и полицией происходили стычки. Несколько человек были задержаны в административном порядке за неподчинение и сопротивление сотрудникам МВД.

Среди задержанных оказался один из основателей клуба Bassiani Звиад Гелбахиани. Патрульная полиция не смогла вывезти его с территории и доставить в отделение, поскольку сотни человек препятствовали этому. Как передает сайт "Новости-Грузия", среди задержанных - лидер движения "Белый шум" Бека Цикаришвили, лидер партии "Новый политический центр - Гирчи" Зураб Джапаридзе.

Позже группы протестующих направились к зданию парламента на проспекте Руставели, где полиция продолжила задержания участников акции. Митингующие заявили, что не собираются расходиться и будут продолжать акцию "несколько дней подряд".

После полудня в МВД сообщили, что всех задержанных за неповиновение полиции и мелкое хулиганство освободили, передает "Интерфакс".

На новую демонстрацию участники общественного движения "Белый шум" призывают выйти днем в субботу. Активисты и их сторонники соберутся в 15:00 под слоганом "We dance together, we fight together" ("Танцуем вместе, сражаемся вместе"). Организаторами акции также выступают администрации клубов Bassiani и Mtkvarze. "Все те, для кого важна свобода, выходите на улицу", - говорится в сообщении организаторов.