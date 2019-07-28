Городской суд Тбилиси поместил под стражу бывшего министра обороны Грузии, лидера партии ”Победившая Грузия” Ираклия Окруашвили. Об этом сообщает грузинский ”Первый канал”.
© Reuters

Политику предъявили обвинение по делу о беспорядках на митингах в столице 20-21 июня. Как рассказал адвокат Окруашвили Мамука Чабашвили, речь идет о ч.1 и 2 ст. 225 УК Грузии (организация группового насилия, участие в нем и руководство им).

По словам защитника, формулировка обвинения состоит в том, что Окруашвили был среди тех, кто на митинге 20 июня призывал участников к насилию и нападению на здание парламента.

Статьи по теме:
Окруашвили арестовали сразу по возвращении в Грузию
В Грузии отменены все приговоры ярому критику Саакашвили

Экс-министр и еще четыре человека, которые участвовали в нападении на полицейских и штурме парламента, были задержаны 25 июля.

Окруашвили был министром обороны Грузии в 2004-2006 годах. В годы президентства Михаила Саакашвили он также возглавлял МВД и Министерство экономического развития.

РБК

В мире

Мексика предоставит тысячи рабочих мест мигрантам из Гондураса

Чтобы сократить поток стремящихся попасть в США...

На Аляске Израиль и США успешно испытали новейший израильский противоракетный комплекс

Премьер -министр Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил о...

В Тбилиси арестовали экс-министра обороны Грузии (1)

Городской суд Тбилиси поместил под стражу бывшего...

"Талибан" не будет вести прямые переговоры с афганским правительством: ждут ухода иностранных войск

Движение " Талибан "* не собирается вести прямые...

ЕС осудил многочисленные задержания на митинге в Москве (34)

Задержание более тысячи человек на митинге оппозиции в...

TOP новостей

Жительнице Вильнюса едва удалось избежать трагедии: купленный в супермаркете спасательный жилет потянул ребенка на дно

Покупка детского спасательного жилета в торговом...

Праздник моря: торговцы обманывают посетителей ярмарок? (14)

Посетителей ярмарок, которые ищут изделия ручной...

Romas Lazutka, Aistė Adomavičienė Aistė Adomavičienė Romas Lazutka

Ответ на шокирующее заявление экономиста о бедности: есть другой вопрос - как люди выживают на 122 евро (93)

Хочется верить, что жизнь в Литве становится лучше,...

Витебск - культурная столица трёх государств Славянский базар в Витебске Славянский базар в Витебске Славянский базар в Витебске Славянский базар в Витебске Витебск - культурная столица трёх государств

"Бренд Беларуси": на "Славянский базар" - за попсой и высокой культурой (21)

Уже почти три десятилетия в Витебске проходит едва ли...

Готовьтесь к жаре: температура поднимется до 32 градусов (3)

В воскресенье утром дорожные покрытия в Литве были...