15 августа в Таллиннский аэропорт прибыл из Стамбула гражданин Индии (1959 года рождения), у которого отсутствовали документы, подтверждающие цель и условия поездки. В отношении данного лица был выдан запрет на въезд в страну, а виза признана недействительной. Мужчина остался дожидаться подходящего рейса для вылета обратно.
В тот же день в Таллиннский аэропорт из Киева прилетел гражданин Украины (1989 г.р.), у которого также отсутствовали документы, объясняющие цель поездки. Последствия были такими же, как и в предыдущем случае.
В минувший четверг патруль таллиннского кордона проверил в Таллиннском порту гражданина Украины (1971), который утверждал, что находится в стране с туристической целью. Мужчина не смог представить своим словам доказательства. По информации таможенников, мужчина оказывал в D-терминале услуги таксоизвоза. Гражданина Украины доставили для выяснения обстоятельств в Кесклиннаское отделение полиции.
Суд в США выдал ордер на арест иранского супертанкера
Верховный суд Гибралтара разрешил Grace 1 покинуть пролив,...
При взрыве мечети в Пакистане погиб брат лидера афганского Талибана
Младший брат лидера афганских талибов Хайбатуллы...
Компьютерный сбой привел к многочасовым очередям на регистрацию в американских аэропортах
Тысячи пассажиров в американских аэропортах...
Официально: американский миллиардер совершил самоубийство через повешение
Главный судмедэксперт Нью-Йорка опубликовала в пятницу...
В Таллиннском порту задержали вызвавшего подозрение гражданина Украины (5)
Только за один день - четверг - бдительность...
TOP новостей
В Литве через продукты питания распространяются опасные инфекционные болезни
В Литве в этом году участились случаи возникновения...
Государство и муниципалитеты Литвы в этом году получили 190 млн евро доходов сверх плана (5)
Доходы государственного и муниципальных бюджетов...
Рапшис и Шидлаускас в Сингапуре уверенно вплыли в финал
На отборе проходящего в Сингапуре третьего этапа...