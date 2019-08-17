Только за один день - четверг - бдительность таможенников и пограничников Эстонии обернулась серьезными проблемами для трех иностранцев - двух украинцев и индийца.
Talino oro uostas
© Orijus Gasanovas

15 августа в Таллиннский аэропорт прибыл из Стамбула гражданин Индии (1959 года рождения), у которого отсутствовали документы, подтверждающие цель и условия поездки. В отношении данного лица был выдан запрет на въезд в страну, а виза признана недействительной. Мужчина остался дожидаться подходящего рейса для вылета обратно.

В тот же день в Таллиннский аэропорт из Киева прилетел гражданин Украины (1989 г.р.), у которого также отсутствовали документы, объясняющие цель поездки. Последствия были такими же, как и в предыдущем случае.

В минувший четверг патруль таллиннского кордона проверил в Таллиннском порту гражданина Украины (1971), который утверждал, что находится в стране с туристической целью. Мужчина не смог представить своим словам доказательства. По информации таможенников, мужчина оказывал в D-терминале услуги таксоизвоза. Гражданина Украины доставили для выяснения обстоятельств в Кесклиннаское отделение полиции.

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