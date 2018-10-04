В Таллинне начали закрываться кафе — работать некому

„О нехватке рабочей силы говорят, что работодатель не хочет платить зарплату. На это отвечу: дайте мне хоть одного человека, с кем смогу в принципе поговорить о работе и о зарплате. Даже на собеседование никого не найти”, — сказала бывшая собственница кафе на Теллискиви, 15 Ану Халль, которое теперь закрыто. Ранее в прессе писалось и говорилось о закрытии место общепита в Вильянди и Лауласмаа — теперь же проблема дошла до столичных кафе.
Это кафе в Каламая Халль купила в августе прошлого года — хотела поддержать социальное предпринимательство, чтобы люди со сниженной трудоспособностью могли бы работать в сфере обслуживания. Кафе закрыли, так как помимо сотрудников со сниженной трудоспособностью было необходимо нанимать и иной персонал — профессиональный и способный помогать в случае надобности. ”В ресторане еда с кухни должна приноситься быстро, и меню должно быть продумано. В один момент у нас просто не стало повара. Также было не найти и обслуживающий персонал. Да, люди с особыми потребностями вполне могут очень хорошо справляться рядом с другим человеком, но для полностью самостоятельной работы необходим управляющий”, — объяснила ситуацию Халль.
Она привела курьезный пример. ”Через портал объявлений мы попытались найти нового сотрудника. Было 52 кандидата, из кого выбрать. Первые восемь — чернокожие, абсолютно не владеющие эстонским. Другая часть кандидатов — где-то с десяток — несовершеннолетние, и мы не могли их нанять, так как продавали алкоголь. Третья часть была с неподходящим опытом. В конце концов выбрали восьмерых, с кем хотели провести собеседование и принять на работу”, — поведала Халль.
Но на собеседование никто не явился.
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