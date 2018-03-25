Фотограф эстонского портала Delfi и Eesti Päevaleht вместе пресс-секретарем Министерства юстиции и руководителем объекта посетил новый объект, посмотрев, как продвигается строительство тюрьмы и арестного дома-центра задержания.

Объект должен быть готов не позднее 1 декабря этого года, сейчас идут отделочные и установочные работы. Работы сделаны на 80%. Речь идет о так называемой технологически умной тюрьме, подобной которой нет даже в Скандинавии. Техника обеспечивает как необходимое для жизни, так и то, чтобы отсюда невозможно было сбежать.

"Мы начали с блекло-синего административного здания, в котором семь этажей, но кнопки лифта говорят следующее: 1, 5, 6, 7. А где же 2, 3 и 4?", — задал вопрос фотограф. "Там ничего нет", — ответил руководитель объекта.

В большом помещении, напоминающем центр управления полетами, фотографировать не разрешили: в будущем здесь будет центр управления с мониторами и другой техникой. Также не разрешили съемку в большинстве помещений синего дома, где будет зона охраны и многое другое — от сканера тела до рентгеновского аппарата. Вид с крыши фотографировать было можно.

Задержанные будут передвигаться в новой Таллинской тюрьме по туннелям, которые, в целях безопасности, сделаны односторонними. Задержанный здесь попадает в прямом смысле слова в бетон: он может находиться снаружи только в боксах для прогулок или в зоне для занятий спортом, в остальном все движение происходит в туннелях.

Туннели, самый длинный из которых примерно 200 метров, ведут в камерный блок, где двухместные камеры и островки для надзирателей. В камерах установлены двухъярусные нары, столик, стулья, полка для телевизора и туалет. При установке решеток на окнах было учтено движение солнца, чтобы загородить идущий прямо в камеру свет и избежать перегрева.

Таллинская тюрьма вмещает 1208 заключенных. Условия создают во всех отношениях соответствующие тюрьме. Столовой нет, и еда готовится на тюремной кухне, откуда ее доставляют в камеры. Появится и тюремный магазин.

Также подумали о семьях. Например, в женском отделении будут специально приспособлены камеры, где мать может находиться вместе с ребенком в возрасте до четырех лет. Когда этот возраст будет достигнут, ребенку больше нет в тюрьме места.

"Новая тюрьма означает не просто бетон и решетки. Важны работники тюрьмы, которые помогают привести в исполнение наказание вступившим в конфликт с законом людям. Поэтому новая Таллинская тюрьма ждет в свои ряды пополнения в лице людей, которые хотят сделать наше общество безопаснее", — отметил директор тюрьмы Ханнес Лийвак.