В Таллине на борту прибывшего из Хельсинки пассажирского парома нашли два тела граждан Финляндии

В эстонском порту Таллин на борту круизного парома Tallink Silja Europa в ночь на воскресенье были обнаружены тела двух граждан Финляндии, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на сейт телерадиовещания Финляндии Yle.

По данным Yle, который ссылается на эстонскую полицию и финские СМИ, первое тело было найдено в 3 часа ночи, второе - в 7 утра.

Погибшими оказались 25-летняя женщина и 21-летний мужчина. На телах не обнаружены следы насилия. Они были отправлены на вскрытие. По мнению полиции, эти две смерти между собой не связаны.

"Обычно, когда умирает кто-либо на борту судна, это пожилой человек. Смерть молодых людей кажется совпадением: они не путешествовали в одной компании", - сказала руководитель пресс-службы компании Tallink Silja Марика Нёйд.

"Когда результаты вскрытия будут готовы, мы узнаем точную причину смерти. Если мы узнаем, что они умерли в результате насилия, мы начнем уголовное расследование", - заявляют в полиции.

Silja Europa - грузопассажирский паром, принадлежит компании Tallink. Эксплуатируется на линии между Таллином и Хельсинки. Вмещает 3 013 пассажиров.