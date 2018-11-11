На востоке Украины в сепаратистских областях так называемых "Донецкой" и "Луганской народных республиках" проходят выборы "глав" и "депутатов".
Rytų Ukrainos provincijos rinkimai
© Sputnik / Scanpix

Как сообщает "Интерфакс" со ссылкой на "ЦИК" донецких сепаратистов, в регионе открыты 408 избирательных участков, 153 из которых находятся в Донецке. Участков для голосования на подконтрольных Киеву территориях и за границей нет. На территории, подконтрольной луганским сепаратистам открыты около 300 участков.

Выборные участки будут охранять военные из народных милиций сепаратистов и "МГБ".

Сообщается, что на неподконтрольную Киеву территорию приедут наблюдатели из 22 стран, в том числе из России, Австрии, Греции, Германии, Демократической Республики Конго, Йемена, Палестины, Сербии, самоправозглашенных Абхазии и Южной Осетии. Во время "референдума о присоединении" Крыма к России в период аннексии в 2014 году из части этих стран присутствовали наблюдатели – все они были сторонниками праворадикальных популистских партий.

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Официальный Киев заявил, что эти выборы незаконны. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин назвал их "цирковым представлением". А украинская прокуратура завела против организаторов голосования уголовно дело за "посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность" страны. Эта статья предусматривает пожизненное лишение свободы.

Евросоюз и США также осудили проведение выборов, они считают, что это осложнит урегулирование конфликта. В официальном заявлении Брюссель назвал выборы незаконными, противоречащими Минским договоренностям и международному праву, а также отказался признавать их итог.

Еще в сентябре пресс-секретарь Государственного Департамента США Хизер Нойерт заявила, что если выборы все-таки состоятся, то Россия как поддерживающая сепаратистов страна нарушит обязанности, взятые в рамках Минских соглашений.

Однако Кремль заявляет, что голосование не нарушает Минские договоренности.

Выборы главы так называемой "ДНР" были объявлены после убийства Александра Захарченко в результате взрыва в кафе "Сепар" 31 августа.

Нынешний глава донецких сепаратистов Денис Пушилин пользуется поддержкой Москвы, которая, по словам источников в Донецке, не намерена допустить на "выборах" какой-либо конкуренции. По сообщениям из Донецка, после гибели Захарченко Россия еще более упрочила контроль над сепаратистами. Ряд бывших подчиненных Захарченко вынуждены были покинуть Донецк.

Вооруженный конфликт в Донбассе продолжается с весны 2014 года, он начался сразу после аннексии Крыма Россией. В данный момент украинские власти контролируют лишь часть Донецкой и Луганской областей: на части этих территорий существуют образованные сепаратистами так называемые "ДНР" и "ЛНР", которых поддерживает Россия.

Часть жителей Луганской и Донецкой областей продолжает жить в "серой" зоне под обстрелами, между позициями украинской армии и сепаратистов.

"Настоящее время"
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