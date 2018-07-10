По данным газеты Khaosod, как заявил бывший губернатор провинции Чианграй Наронгсак Осоттханакон, руководящий спасательной операцией, власти надеются, что спасателям удастся эвакуировать всех оставшихся "подземных узников" уже во вторник, 10 июля.

В настоящее время в пещере остаются пять человек — четверо подростков и тренер футбольной команды. В операции принимают участие 19 спасателей.

23 июня в пещере Кхао Луанг пропали 12 школьников из футбольной команды в возрасте от 11 до 16 лет и их 25-летний тренер. 8 и 9 июля водолазы эвакуировали две группы по четыре подростка. Детей доставили на вертолетах в больницу, где поместили в карантин.

У всех детей обнаружены признаки легочной инфекции

Как сообщил журналистам представитель Минздрава Таиланда, все спасенные чувствуют себя хорошо и пребывают в хорошем настроении. Однако отмечается, что у двух детей подозревают опасную легочную инфекцию. Выведенным из пещеры детям для полной реабилитации придется провести в больнице около семи дней, передает агентство Reuters.

Первые анализы крови показали признаки наличия инфекции у всех детей. Проведенное в больнице обследование при помощи рентгена также показало возможную инфекцию у двух ребят. Ожидается, что более точные лабораторные результаты появятся в течение одного-двух дней.

По словам представителя Министерства здравоохранения Таиланда, если в итоге не будет обнаружено какой-либо инфекции, к мальчикам допустят родственников. "Все восемь ребят хорошо себя чувствуют, ни у кого из них нет лихорадки. Детям дали витамин B и вакцину от бешенства", — сообщили в ведомстве.

Специалист рассказал, что у мальчиков из второй группы "очень низкая температура тела", однако им становится лучше, передает ТАСС. Четверо первых спасенных уже могут употреблять нормальную еду, подчеркнул представитель Минздрава. Кроме того, они в состоянии стоять и передвигаться без чьей-либо помощи, правда, пока только вокруг кровати.

В Минздраве добавили, что в первой группе эвакуированных находились дети в возрасте от 14 до 16 лет, а во второй — от 12 до 14 лет. По словам представителя ведомства, первые четверо мальчиков "вечно голодные" и им "требуется больше еды". Все ребята утверждают, что за время пребывания в пещере они не видели каких-либо животных и не контактировали с ними.

За эвакуацией детей пристально следят тысячи человек по всему миру. Жители Таиланда присылают открытки и рисунки в поддержку "узников". По данным газеты The Nation, число посланий из всех районов страны со словами поддержки как детей, так и спасателей уже превысило тысячу штук.