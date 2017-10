В Таиланде спустя год хоронят короля

Прощание с монархом будет продолжаться пять дней. Завтра состоится процедура кремации, которую возглавит новый король Маха Ваджиралонгкорн, отмечает издание.

Похороны короля - важное событие для тайцев. Отдать последнюю дань памяти королю пришли тысячи жителей страны. Люди, одетые во все черное, собрались возле дворца, несмотря на жару, сменяющуюся сильными дождями. Некоторые скорбящие держат в руках портреты короля, передает CTV News.

5.37 pm at check-point behind The Ministry of Defence, many people are queuing to get into Sanam Luang ceremonial ground. #KingBhumibol pic.twitter.com/pF2TNiPRLa— ThaiPBS English News (@ThaipbsEngNews) October 25, 2017