В Таиланде спустя год хоронят короля

В Таиланде началась церемония похорон короля Пумипона Адульядета (Рамы IX), скончавшегося год назад. Траурные мероприятия проходят в тронном зале дворца Дусит, сообщает Bangkok Post.
© Reuters / Scanpix

Прощание с монархом будет продолжаться пять дней. Завтра состоится процедура кремации, которую возглавит новый король Маха Ваджиралонгкорн, отмечает издание.

Похороны короля - важное событие для тайцев. Отдать последнюю дань памяти королю пришли тысячи жителей страны. Люди, одетые во все черное, собрались возле дворца, несмотря на жару, сменяющуюся сильными дождями. Некоторые скорбящие держат в руках портреты короля, передает CTV News.

По данным телеканала, некоторые тайцы пришли к дворцу еще несколько дней назад. Иногда в толпе вспыхивают конфликты, которые гасит местная полиция. Она также следит, чтобы скорбящие не нарушали принятые правила поведения: не кричали "Да здравствует король" и не фотографировали церемонию на смартфоны, а также не делали селфи.

Ожидается, что похороны Пумипона посетит около 250 тыс. человек. Церемонию будут транслировать местные телеканалы.

Участие в церемонии примут также иностранные гости. По данным МИД королевства, это делегаты более чем из 40 государств. От России в Бангкок направилась вице-спикер Госдумы Ольга Епифанова. США на кремации будет представлять министр обороны Джеймс Мэттис, Китай - вице-премьер Госсовета КНР Чжан Гаоли, передает ТАСС.

Король Пумипон Адульядет (Рама IX) умер в Таиланде 13 октября 2016 года на 89-м году жизни. Он правил страной 70 лет.

Смерть монарха погрузила тайцев в глубочайший траур. На протяжении всего года тело короля находилось в тронном зале дворца. Там с ним могли проститься все желающие. По данным CTV News, таковых набралось более 12 млн человек - почти шестая часть населения страны.

NEWSru.com
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