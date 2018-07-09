В Таиланде спасатели возобновили операцию по спасению детей

Руководители этой операции торопятся в связи с опасениями, что в любой момент в этом районе на севере Таиланда могут начаться муссонные дожди, которые вызовут подъем воды в пещере.

Ко входу в пещеру прибыло не менее семи машин скорой помощи.

В воскресенье удалось эвакуировать четырех членов юношеской футбольной команды, оказавшихся в западне 23 июня, когда проливные дожди затопили пещерную систему.

Однако спасатели были вынуждены прервать свою работу ночью, чтобы успеть заменить опустевшие баллоны со сжатым воздухом для аквалангов.

Корреспондент Би-би-си Джонатан Хэд сообщает с места событий, что операция по спасению детей проводится под жестким контролем военного правительства.

Пауза в сезонных дождях, которая продолжается уже несколько дней, позволила спасателям начать эвакуацию на несколько часов раньше, чем планировалось, и в воскресенье спасательная операция проходила на удивление быстро.

Пропавшие дети

Группа подростков 11-16 лет и их 25-летний тренер по футболу пропали 23 июня в пещерном комплексе Тхам Луанг, куда они отправились на экскурсию. Из-за начавшихся проливных дождей в пещере стала резко прибывать вода, и они были вынуждены уйти вглубь на четыре километра, оказавшись таким образом отрезанными от входа.

Поиски пропавшей футбольной команды продолжались девять дней. В понедельник 2 июля подростков обнаружили британские дайверы Джон Волантен и Рик Стэнтон.

У Волантена была с собой видеокамера, на которую он записал момент встречи. Детей нашли на незатопленном участке пещеры примерно в 4 км от входа.

Группе начали доставлять еду, кислородные баллоны и другие припасы. Во время операции погиб водолаз Саман Гунан — бывший военнослужащий ВМС Таиланда. Старшина Саман Гунан доставил мальчикам и их тренеру баллоны с кислородом, а сам потерял сознание на обратном пути. Гунана вытащил наружу его напарник, однако спасти его не удалось.

К поиску пропавшей группы было приковано внимание всего мира, до последнего момента было непонятно, где именно они находятся, и с каждым днем шансы найти подростков живыми сокращались.

По всей видимости, поначалу дети могли передвигаться внутри пещеры по сухой поверхности, но вскоре прибывающая вода заполнила узкие проходы грязью и мусором, затруднив передвижение и сильно ограничив видимость.

Дайверам пришлось передвигаться практически в кромешной темноте.

Предполагалось, что дети могут находиться на песчаной возвышенности, которую называют "Паттайским пляжем", но она была затоплена.

Пещерный комплекс Тхам Луанг находится неподалеку от города Чианграй на севере Таиланда. Во время сезона дождей, который длится до сентября или октября, он постоянно затапливается.

По сообщению властей, первый этап операции прошел гладко и спасенных мальчики находятся в хорошей физической форме.

Однако минувшей ночью снова начались дожди, а метеорологи прогнозируют их продолжение в ближайшие дни. Поэтому спасателям придется действовать быстро при эвакуации оставшихся школьников.

Как выводят детей

В пещерной системе действуют около 90 аквалангистов — 40 из Таиланда и 50 из других стран.

Даже для опытных водолазов путь по темным и затопленным водой узким проходам пещеры Тхам Луанг представляет собой серьезное испытание.

Им приходится то идти по сухим местам, то брести по колено в воде по полузатопленным туннелям, то погружаться в воду или карабкаться по склонам. Вдоль всего маршрута теперь натянуты тросы, за которые можно держаться руками или с помощью карабинов.

Эвакуируемые мальчики надевают специальные маски, которые закрывают все лицо и обеспечивают подачу воздуха. Неопытным дайверам к ним привыкнуть легче, чем к традиционным маскам аквалангистов, которые закрывают только нос и глаза.

Каждого мальчика сопровождают два спасателя, которые также несут на себе его баллон со сжатым воздухом.

Самое сложное место маршрута — примерно на середине пути, так называемый Перекресток, где так узко, что дайверам приходится снимать с себя баллоны с воздухом, чтобы протиснуться там.

Следующая за этим место большая камера в пещерной системе, известная под названием камера 3, превращена в базу спасателей. Здесь мальчикам можно передохнуть, прежде чем приступать к последнему этапу пути. До выхода из пещерной системы остается сравнительно легкий путь пешком. Затем спасенных отправляют в больницу в городке Чианграй.