В выборах имеют право принять участие 51,4 миллиона жителей страны. Они выберут 500 депутатов нижней палаты парламента. Вместе с депутатами верхней палаты — Сената — те должны будут избрать премьер-министра.

Сейчас правительством Таиланда руководит генерал Прают Чан-Оча, который пришел к власти в результате военного переворота в 2014 году. В ходе переворота выборный парламент был распущен. Его восстановили после принятия новой конституции Таиланда в 2017 году.

Основная задача проведенной военным правительством реформы состоит в том, чтобы не допустить доминирования отдельных партий, а также предотвратить выдвижение на первые роли популистов, связанных с кланом бывшего премьер-министра Таиланда Йинглак Чинават, осужденной в 2017 году по обвинению в коррупции. Позднее она покинула страну, пишет "Deutsche Welle".

По новой системе голосования, чем больше та или иная партия получит мест в одномандатных избирательных округах, тем меньше для нее будет выделено мандатов по партийным спискам на основе пропорционального представительства.

Как прогнозируют эксперты, основные голоса могут распределиться между "Народной государственной силой" во главе с генералом Праютом Чан-Очей, Демократической партией, формированием "Для тайцев" и Партией будущего.

Правом голоса обладают свыше 51 млн жителей страны, аналитики ожидают высокую явку. По итогам голосования решится вопрос о распределении 500 мест в Палате представителей Национальной законодательной ассамблеи, 350 из них избираются в избирательных округах, а 150 - по партийным спискам. Сенат назначается непосредственно военными властями. Формировать правительство, которое, как ожидается, будет коалиционным, обеим палатам предстоит совместно.