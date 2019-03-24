В Таиланде 24 марта проходят первые за восемь лет выборы в парламент, сообщает BBC News. По информации AFP, ожидается, что первые результаты станут известны через несколько часов.
Princesės Ubolratanos dokumentai rinkimams
© AP / Scanpix

В выборах имеют право принять участие 51,4 миллиона жителей страны. Они выберут 500 депутатов нижней палаты парламента. Вместе с депутатами верхней палаты — Сената — те должны будут избрать премьер-министра.

Сейчас правительством Таиланда руководит генерал Прают Чан-Оча, который пришел к власти в результате военного переворота в 2014 году. В ходе переворота выборный парламент был распущен. Его восстановили после принятия новой конституции Таиланда в 2017 году.

Статьи по теме:
Таиланд ввел безвизовый режим для граждан Литвы  (8)
Рыбку отпустили под подписку о явке  (8)

Основная задача проведенной военным правительством реформы состоит в том, чтобы не допустить доминирования отдельных партий, а также предотвратить выдвижение на первые роли популистов, связанных с кланом бывшего премьер-министра Таиланда Йинглак Чинават, осужденной в 2017 году по обвинению в коррупции. Позднее она покинула страну, пишет "Deutsche Welle".

По новой системе голосования, чем больше та или иная партия получит мест в одномандатных избирательных округах, тем меньше для нее будет выделено мандатов по партийным спискам на основе пропорционального представительства.

Как прогнозируют эксперты, основные голоса могут распределиться между "Народной государственной силой" во главе с генералом Праютом Чан-Очей, Демократической партией, формированием "Для тайцев" и Партией будущего.

Правом голоса обладают свыше 51 млн жителей страны, аналитики ожидают высокую явку. По итогам голосования решится вопрос о распределении 500 мест в Палате представителей Национальной законодательной ассамблеи, 350 из них избираются в избирательных округах, а 150 - по партийным спискам. Сенат назначается непосредственно военными властями. Формировать правительство, которое, как ожидается, будет коалиционным, обеим палатам предстоит совместно.

Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
Статьи по теме:

Настя Рыбка и Алекс Лесли депортированы из Таиланда (7)

Модель Анастасия Вашукевич (Настя Рыбка) и тренер по...

ВИДЕО: депортированная из Таиланда Настя Рыбка задержана после прибытия в Москву (8)

Освобожденные из тюрьмы в Таиланде Анастасия Вашукевич...

Таиланд узаконил медицинскую коноплю (1)

Таиланд стал первой страной в Юго-Восточной Азии, где...

На новозеландском сайте - предложение усыновить детей из Литвы, Филиппин, Индии и Таиланда (16)

"Можете ли вы стать семьей для растущего в детском доме...

В мире

Подавший SOS круизный лайнер добрался до порта Мольде

Три из четырех двигателей лайнера Viking Sky, попавшего в...

В Венесуэлу вновь прибыли российские Ил-62 и Ан-124 (45)

В столицу Венесуэлы Каракас накануне прибыли два...

Мадуро обвинил Вашингтон и Гуайдо в подготовке его убийства (8)

Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил о плана...

Число погибших от циклона "Идай" в Мозамбике превысило 644 человек

Спустя девять дней после природной катастрофы власти...

Румыния объявила о переносе своего посольства в Иерусалим (3)

На проходящей в Вашингтоне конференции...

TOP новостей

В преддверии "Брексита" МИД Литвы не успевает выдавать паспорта (61)

Министерство иностранных дел Литвы предлагает...

Главизбирком Литвы признал, что кандидат в мэры Мажейкяй подкупала избирателей (16)

Главная избирательная комиссия ( ГИК ) Литвы в...

В Сейме Литвы предлагают увеличить социальные стипендии аж на 9,5 евро в месяц (36)

В Сейме Литвы предлагают немного увеличить социальные...

Поляки создадут 3D-модель Вильнюса (4)

Для более эффективного планирования развития Вильнюса...

Восстанию Костюшко - 225 лет (48)

Восстание под руководством Тадеуша Костюшко началось...