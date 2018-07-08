"Сегодня день D. Мальчики готовы к любым вызовам", — заявил журналистам губернатор провинции Чианграй Наронгсак Оссатанакорн. "Мы находимся в наивысшей степени готовности", — добавил чиновник.

Днем в воскресенье местная газета Khaosod сообщила, что спасателям удалось вывести из пещеры первых двух школьников. Однако официального подтверждения этой информации пока нет. По данным The Bangkok Post, первые школьники пока находятся лишь "на пути" к спасению.

Между тем, как отмечал губернатор, школьники и их тренер находятся в наилучшей физической и моральной форме для начала спецоперации по их вызволению из пещеры. Кроме того, низкий уровень воды во многих частях пещеры дает наилучшие шансы на спасение.

Он подчеркнул, что решение о начале эвакуации школьников было принято после консультаций со всеми заинтересованными сторонами, включая родителей детей. Родственники школьников дали согласие на начало работ по спасению.

"Наступил тот момент, когда ждать уже больше нельзя. (…) Поэтому мы приступаем сегодня", — пояснил губернатор (цитата по РИА "Новости").

Ожидается, что первый школьник будет выведен из пещеры к 9 вечера, добавил собеседник издания.

Другой источник газеты сообщил, что операция по спасению школьников будет проходить в несколько этапов. Школьников разделят на четыре группы. В первой будет четыре человека, в трех следующих — по три человека.

Каждого мальчика будут сопровождать два профессиональных дайвера. Последним из пещеры эвакуируют тренера.

В операции по данным телеканала Sky News участвуют 13 иностранных дайверов и пять специалистов элитного подразделения таиландский ВМС "морские котики".