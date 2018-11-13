В группе было 12 человек, ее возглавлял житель Таджикистана. По данным "Радио Озоди", главарь группировки рассказал представителям правоохранительных органов, что террористы собирались взорвать КПП военной базы, а перед этим — устроить взрыв в школе, где обучаются дети военнослужащих.

По данным радиостанции, у террористов уже были подготовлены взрывные устройства. Официального подтверждения этой информации нет.

Как сообщает РИА Новости, после сообщений о задержании террористов российская база в Таджикистане перешла на усиленный режим службы.