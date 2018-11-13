В группе было 12 человек, ее возглавлял житель Таджикистана. По данным "Радио Озоди", главарь группировки рассказал представителям правоохранительных органов, что террористы собирались взорвать КПП военной базы, а перед этим — устроить взрыв в школе, где обучаются дети военнослужащих.
По данным радиостанции, у террористов уже были подготовлены взрывные устройства. Официального подтверждения этой информации нет.
Как сообщает РИА Новости, после сообщений о задержании террористов российская база в Таджикистане перешла на усиленный режим службы.
ООН рекомендует Таджикистану отменить тесты на девственность (1)
Комитет ООН против дискриминации женщин призвал...
Израиль заявил ООН: мы не готовы говорить о прекращении огня в Газе (9)
Правительство Израиля уведомило руководство...
В Таджикистане раскрыли ячейку ИГ, которая планировала взорвать школу, где учатся дети российских военных (1)
Правоохранительные органы Таджикистана задержали...
Расследователь Bellingcat в интервью EPL: в истории Скрипалей будут новые разоблачения (26)
Журналист Eesti Päevaleht побеседовал с экспертом Bellingcat по...
Из сектора Газа по Израилю выпущены 300 ракет (2)
С территории сектора Газа 12 ноября по Израилю были...
TOP новостей
Кто станет кандидатом "низов" на президентских выборах в Литве? (64)
12 ноября в Литве официально началась президентская...
Старые кадры о главном: фильм "Свидетели Путина" как призыв к покаянию Специально для DELFI (73)
Документальный фильм Виталия Манского "Свидетели...
Литовский премьер: зарплаты снизились у 20% учителей, причина – снижение нагрузки (4)
Литовский премьер Саулюс Сквернялис повторяет, что не...
Ремесленники возмущены повышением цен за места на ярмарке Казюкаса (10)
Ярмарка Казюкаса, которая пройдет в марте 2019 года уже...
Парламент Литвы единогласно осудил выборы в контролируемых Россией областях Восточной Украины (22)
Во вторник литовский сейм единогласно осудил выборы,...