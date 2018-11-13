Правоохранительные органы Таджикистана задержали группу боевиков террористической группировки "Исламское государство", планировавших атаки против 201-й российской военной базы в Душанбе, сообщает "Радио Озоди" (таджикский филиал "Радио Свобода").
© AFP / Scanpix

В группе было 12 человек, ее возглавлял житель Таджикистана. По данным "Радио Озоди", главарь группировки рассказал представителям правоохранительных органов, что террористы собирались взорвать КПП военной базы, а перед этим — устроить взрыв в школе, где обучаются дети военнослужащих.

По данным радиостанции, у террористов уже были подготовлены взрывные устройства. Официального подтверждения этой информации нет.

Как сообщает РИА Новости, после сообщений о задержании террористов российская база в Таджикистане перешла на усиленный режим службы.

Медуза
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