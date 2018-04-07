Авиакомпания Air France отменила около 30 процентов рейсов в связи с забастовкой наземного и летного персонала. Порядка 34 процентов пилотов, 26,2% бортпроводников и 18,7% сотрудников наземных служб в субботу, 7 апреля, последовали призыву крупнейших профсоюзов отрасли, требующих повысить заработные платы работников.
Одновременно авиакомпания сообщила, что будут выполнены 75% дальнемагистральных рейсов и 65% рейсов средней дальности. Кроме того, руководство Air France заверило, что будут обеспечены 70% рейсов на короткие расстояния.
Увеличение зарплаты
Конфликт профсоюзов и авиакомпании продолжается с февраля. Профсоюзы требуют повышения зарплаты в среднем на шесть процентов, руководство Air France предложило увеличить ее на один процент. В конце марта и начале апреля уже были проведены несколько забастовок. Следующие стачки намечены на 10-11, 17-18, а также 23-24 апреля.
Протестная акция сотрудников Air France совпала с забастовками работников Национальной компании французских железных дорог SNCF, а также с протестами студентов, государственных служащих, энергетиков и коммунальщиков. Акции имеют разные цели, однако отражают общую атмосферу недовольства многих французов реформами президента страны Эмманюэля Макрона.
Реформы Макрона
В частности, акция железнодорожников началась 2 апреля и будет продолжаться до конца июня еженедельно в течение двух из пяти рабочих дней. Предложенные правительством Эмманюэля Макрона преобразования предполагают усиление конкуренции в железнодорожном секторе, а также упраздняют льготы для SNCF и особый статус для ее сотрудников, которых хотят приравнять к наемным работникам. Профсоюзы, в свою очередь, опасаются, что реформа - первый шаг на пути к приватизации компании.
Макрон был избран президентом Франции в мае 2017 года и с тех пор уже провел ряд реформ, в частности - спорную трудовую реформу, призванную снизить высокий уровень безработицы в стране. Кроме того, он подписал три новых закона, исполнив свои предвыборные обещания, связанные с проведением налоговых преобразований в стране. Французский лидер также выступил с многочисленными предложениями по укреплению и развитию ЕС.
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