Сеть микроблогов Twitter выявила организованную из Китая масштабную онлайн-кампанию по дискредитации протестов в Гонконге. Как сообщили представители Twitter в блоге компании в понедельник, 19 августа, в результате интенсивных внутренних расследований удалось обнаружить 936 аккаунтов, которые использовались для того, чтобы "координированно сеять политический раздор в Гонконге", ставя под сомнение законность протестов и их основные политические требования.

"Нам удалось раскрыть масштабную информационную операцию, осуществляемую с территории КНР при государственной поддержке. Эта операция фокусируется на ситуации в Гонконге, особенно на движении протеста и призывах к переменам", - говорится в сообщении.

Публикация твитов, несмотря на блокировку сети в Китае



В частности, внимание специалистов компании привлекли группы аккаунтов, пользователи которых "в координированной манере" реагировали на события в Гонконге. Поскольку сеть Twitter в Китае заблокирована, доступ ко многим подобным аккаунтам осуществлялся из виртуальных частных сетей (VPN). Кроме того, в некоторые аккаунты заходили пользователи со специальных разблокированных IP-адресов, находящихся в материковой части Китая.

В публикациях, выложенных в сеть от лица пользователей этих аккаунтов, участники протестов в Гонконге обвинялись в насилии и вандализме. Как указывают сотрудники Twitter, около 200 тысяч подозрительных аккаунтов были заблокированы ими еще до того, как они стали активно работать по описанной схеме.

Twitter отказывается публиковать рекламу государственных СМИ



В то же время компания Facebook удалила на том же основании пять аккаунтов, семь страниц и три группы. За одной из этих страниц следили как минимум 15,5 тысяч пользователей соцсети, говорится в сообщении соцсети.

В тот же день компания Twitter информировала о том, что перестает размещать рекламу государственных СМИ в лентах новостей своих пользователей. Общественные СМИ, финансируемые за счет налогоплательщиков, данное правило не затронет, уточняется в сообщении.