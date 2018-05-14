Французская полиция в Страбурге арестовала друга парижского террориста Хамзата Азимова, сообщает France Info. Он стал третьим задержанным по делу о нападении на прохожих в центре Парижа, ранее в полицию доставили родителей террориста. Об этом пишет NEWSru.com.
© AFP / Scanpix

После задержания в Страсбурге проходят обыски. France Info сообщает, что десяток вооруженных сотрудников полиции участвовали в следственных действиях в квартире задержанного приятеля Азимова. В квартире родителей Азимова также прошел обыск, о результатах которого полиция не отчитывалась.

Ранее СМИ сообщали, что Азимов получил степень бакалавра в одном из учебных заведений Страсбурга - города на северо-востоке Франции.

Азимов, совершивший в субботу вечером нападение на прохожих в центре Парижа, был известен спецслужбам Франции как сторонник радикальных исламистов. Ответственность за атаку в центре Парижа, во время которой погиб один человек и четверо получили ранения, взяло на себя "Исламское государство". Во второй половине дня в воскресенье по каналам ИГ* распространили видеозапись, на которой Азимов присягает на верность экстремистской организации и призывает других последовать своему примеру.

В хронике France Info опубликована единственная на данный момент представленная общественности фотография Азимова. Когда и где ее сделали - неясно.

В Чечне в воскресенье опрашивали родственников и знакомых Азимова. При этом руководитель региона Рамзан Кадыров настаивал, что террорист рано уехал из России и сформировался во Франции. А в Чечне его жизнь сложилась бы иначе.

Инцидент произошел около 21:30 по местному времени (22:30 по литовскому времени) в субботу на улице Монсиньи во втором округе Парижа, неподалеку от здания парижской Оперы и престижных кварталов вокруг Вандомской площади. Вооруженный ножом злоумышленник устроил беспорядочную резню, нанося удары прохожим. Он пытался войти в несколько кафе, но его не пускали посетители. Позже Азимова, который во время атаки прославлял Аллаха, ликвидировали прибывшие на место сотрудники муниципальной полиции.

NEWSru.com
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