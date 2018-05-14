После задержания в Страсбурге проходят обыски. France Info сообщает, что десяток вооруженных сотрудников полиции участвовали в следственных действиях в квартире задержанного приятеля Азимова. В квартире родителей Азимова также прошел обыск, о результатах которого полиция не отчитывалась.
Ранее СМИ сообщали, что Азимов получил степень бакалавра в одном из учебных заведений Страсбурга - города на северо-востоке Франции.
Азимов, совершивший в субботу вечером нападение на прохожих в центре Парижа, был известен спецслужбам Франции как сторонник радикальных исламистов. Ответственность за атаку в центре Парижа, во время которой погиб один человек и четверо получили ранения, взяло на себя "Исламское государство". Во второй половине дня в воскресенье по каналам ИГ* распространили видеозапись, на которой Азимов присягает на верность экстремистской организации и призывает других последовать своему примеру.
В хронике France Info опубликована единственная на данный момент представленная общественности фотография Азимова. Когда и где ее сделали - неясно.
В Чечне в воскресенье опрашивали родственников и знакомых Азимова. При этом руководитель региона Рамзан Кадыров настаивал, что террорист рано уехал из России и сформировался во Франции. А в Чечне его жизнь сложилась бы иначе.
Инцидент произошел около 21:30 по местному времени (22:30 по литовскому времени) в субботу на улице Монсиньи во втором округе Парижа, неподалеку от здания парижской Оперы и престижных кварталов вокруг Вандомской площади. Вооруженный ножом злоумышленник устроил беспорядочную резню, нанося удары прохожим. Он пытался войти в несколько кафе, но его не пускали посетители. Позже Азимова, который во время атаки прославлял Аллаха, ликвидировали прибывшие на место сотрудники муниципальной полиции.
Посольство США в Иерусалиме: символический шаг, опасные последствия (3)
Тихий и спокойный район Арнона в южной части Иерусалима...
Посол России в Латвии: влияние на выборы в Сейм — фейк (3)
Посол РФ в Латвии Евгений Лукьянов считает вопрос о...
Lamborghini папы римского ушел с молотка за 715 000 евро (1)
Изготовленный на заказ специально для папы римского...
Пресса Британии: глава МИ-5 собирается "рассеять туман российской лжи" (106)
В обзоре британской прессы за 14 мая: глава МИ-5...
TOP новостей
Опрос: угрозу для пенсии в Литве представляет сокращение числа жителей и реформы (10)
Жители Литвы считают, что самую большую угрозу для их...
Известные экономисты: единственный путь для Литвы – введение налога на всю недвижимость (163)
На рынке недвижимости наблюдается охлаждение, однако...
Синоптики прогнозируют жаркое и сухое лето (1)
Неудивительно, что затяжные и интенсивные дожди могут...
Налоговая инспекция рассказала о впечатляющих заработках некоторых жителей Литвы (8)
Несколько сот жителей Литвы в прошлом году получили...
В центре внимания BBC – литовец, получивший от Великобритании большую компенсацию (9)
В Великобритании уже в течение некоторого времени...