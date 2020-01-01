В Страсбурге в новогоднюю ночь сожжено 220 автомобилей

Заместитель мэра Страсбурга по вопросам безопасности Робер Эрман называет события новогодней ночи беспрецедентными. "Я никогда не видел, чтобы так делали: машины поджигали на парковках под окнами домов. Все кварталы Страсбурга были так или иначе затронуты [уличными беспорядками]", - сказал он. Слова Эрмана приводит ТАСС.
Пользователи соцсетей размещают кадры ночных поджогов, на которых запечатлены перевернутые и горящие прямо посреди улиц автомобили. Хотя в префектуре департамента Нижний Рейн не стали называть точное количество уничтоженных машин, уже сейчас можно говорить о том, что ситуация как минимум вдвое хуже, чем годом ранее.
В ходе подавления беспорядков, которые продолжались практически до утра, семь сотрудников правоохранительных органов получили ранения в результате обстрела пиротехническими изделиями.
Есть пострадавшие и среди пожарных. На одну из команд огнеборцев напали молодые люди, вооруженные металлическими прутьями. В другом инциденте пожарную машину забросали камнями. При этом один пожарный был ранен осколками стекла. А другого от возможной гибели спас шлем, который он не снимал в автомобиле. Власти полагают, что злоумышленники специально устраивают поджоги, чтобы потом нападать на экипажи пожарной службы.
Также сообщается о как минимум одном пострадавшем от взрыва горевшего автомобиля.
Несколько предполагаемых хулиганов объявлены в розыск. Среди них есть несовершеннолетние, в том числе 10-летний ребенок.
Аналогичные инциденты произошли в городах Мюлуз, Мютциг, Оберне, Барре и Селестате.
В том же регионе Франции из-за неосторожного обращения с праздничной пиротехникой в новогоднюю ночь один человек погиб, а десятки получили ранения. В городе Агно (департамент Нижний Рейн) 30-летний мужчина получил смертельные травмы при запуске фейерверка.
Согласно данным университетских больниц Страсбурга, в службу неотложной помощи этой ночью обратились 11 человек. У них были преимущественно травмы рук. Трое пострадавших взрослых и трое детей нуждались в операции.
В городе Мюлуз (департамент Верхний Рейн) трое местных жителей обратились к медикам с незначительными повреждениями после взрывов пиротехники. Еще около 15 человек в этом городе получили различные травмы, находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения. В городе Кольмар (департамент Верхний Рейн) еще восемь граждан пострадали после запуска фейерверков. Одному из них потребовалась операция.
Каждый год накануне крупных празднований в упомянутых департаментах местные власти выпускают запрет на транспортировку пиротехники и использование ее в общественных местах. Ужесточение правил объясняется близостью Германии, куда любители фейерверков отправляются за покупкой пиротехники, и где законодательство в данной сфере менее строгое, чем во Франции.
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